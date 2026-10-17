Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de octubre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario. Chequea lo que deparanHoróscopo de hoy de Nana
ARIES – 17 DE OCTUBRE DE 2026
Deja de guardar la felicidad para cuando se acomode hasta el último chingado pendiente, Aries. Si esperas tener pareja perfecta, dinero de sobra y a toda la familia contenta, se te va a enfriar el café y también lo demás. Este sábado puedes pasarla bien aunque todavía exista algo por resolver. Una preocupación no tiene por qué quedarse con el día completo. Ponte esa ropa que reservas para una ocasión especial, pide lo que se te antoja y participa en tu propia vida. De tanto conservarte para después, ya pareces vajilla que nadie tiene permiso de usar.
Eso sí, disfrutar no significa amanecer sonriendo por obligación. Si algo te entristece, reconócelo sin declarar que todo está de la fregada. Puedes tener un rato difícil y después reírte con alguien; una emoción no cancela la otra. Tampoco necesitas contar cada momento agradable para comprobar que ocurrió. Hay placeres que se saborean mejor cuando dejas el teléfono guardado y te enteras de lo que está pasando frente a ti.
En el amor, revisa una costumbre muy concreta: tú organizas la salida, consigues la mesa, buscas cómo coincidir y todavía preguntas si no estás molestando. Si ese reparto ya te cansó, dilo y deja que la otra persona también proponga. No vuelvas a resolverle todo antes de que tenga oportunidad de participar. Si después de hablar sigue sin interesarse, toma en serio esa respuesta. El romance pierde lo sabroso cuando uno llega de invitado y el otro lleva meses trabajando de organizador.
Si estás soltero, una reunión podría ponerte cerca de alguien con quien compartas una afición inesperada. No centres toda la plática en cuánto llevan sin pareja ni empiecen a entrevistar candidatos para matrimonio entre las botanas. Pregunta qué le entusiasma, cuenta una anécdota y fíjate si también busca conocerte. Si hay ganas, puedes decirlo sin vergüenza. Para acercarte con picardía basta una intención clara; no hace falta narrar todo lo que sabes hacer cuando apagan el foco.
Con tu cuerpo, deja de estarte acomodando para ocupar menos lugar. Si un pantalón te lastima o pasas la reunión jalándote la camisa, cambia de prenda y sigue disfrutando. La ropa debe permitirte sentarte, bailar y respirar. Arreglarte también puede ser un gusto privado: bañarte con calma, ponerte crema y usar ese perfume aunque nadie vaya a visitarte. Qué bonito oler rico sin andar esperando inspector que venga a autorizarte lo sabroso.
En el trabajo, podrías encontrar una manera de ahorrarte una tarea repetitiva. Anota cómo la resolviste y conserva un ejemplo que puedas volver a usar. Si tu mejora facilita el trabajo del equipo, explícala cuando corresponda y pide que se reconozca tu aportación. Tu horóscopo de Aries te invita a convertir el esfuerzo en algo que te deje tiempo y satisfacción. No todo avance necesita venir acompañado de más cansancio.
Para el evento social, llega con disposición de convivir y siéntate antes de ofrecerte a servirle a todo mundo. Si tomas, acuerda cómo regresar sin manejar. Y si se alborota el deseo, que ambos puedan decidir con claridad y cuidarse. Aflojar la cintura para bailar no te compromete a aflojar nada más.
Agradece a Dios, si así lo sientes, por lo que hoy puedes disfrutar, y hazle espacio. Aries, la vida también se aprovecha cuando te ríes a gusto y dejas descansar tantito la obligación de tenerlo todo resuelto.
TAURO – 17 DE OCTUBRE DE 2026
No le eches la culpa a la envidia de todo lo que dejaste a medias, Tauro. Puede haber gente a la que le incomode verte avanzar, pero esa gente no escondió el pendiente que tú llevas días evitando. Este sábado recupera algo que depende de ti: termina esa llamada, manda el material o recoge lo que necesitas para seguir. Antes de comprar otra limpia, revisa si lo que traes atravesado es un trámite. Mucho sahumerio para espantar malas vibras y el correo importante todavía sin abrir.
Últimamente podrías estar confundiendo la preparación con el trabajo. Acomodas las herramientas, buscas otra recomendación, haces una lista más bonita y se acaba la tarde sin tocar lo principal. Ponle un límite a los preparativos y empieza aunque no tengas el escenario ideal. Si esperas sentirte inspirado hasta para contestar un mensaje, vas a necesitar que te lleven mariachi a la oficina. Tu palabra también se sostiene cuando haces lo necesario sin aplausos ni ganas extraordinarias.
Con tus hábitos, observa qué pasa justo antes de abandonar lo que te propones. ¿Llegas sin comida a casa? ¿Guardas tan lejos lo que necesitas que te da flojera sacarlo? Facilita una acción concreta: deja lista una opción sencilla para comer o coloca los tenis donde puedas verlos. Tu horóscopo de Tauro aconseja quitar obstáculos cotidianos en vez de hacer juramentos grandotes. No necesitas anunciar otra transformación; necesitas que cuidarte deje de requerir una ceremonia de inauguración cada lunes.
Tampoco conviertas un antojo en permiso para mandar al carajo el resto del día. Comiste algo que disfrutaste y puedes continuar con tus actividades sin cobrarte una penitencia. Hablarte como enemigo no vuelve más fácil cumplir. Trátate con la misma seriedad con que atiendes algo que sí deseas conservar. Hasta una planta recibe agua antes que regaños; contigo nomás falta que le grites al espejo esperando que obedezca.
Una amistad podría decepcionarte si utiliza una broma para exhibirte delante de otros. Si ocurre, señala el comentario ahí mismo con una frase breve: “Eso no me parece gracioso”. Después decide si deseas conversar a solas. Observa si reconoce lo que hizo o necesita que todos se rían de ti para sentirse interesante. Puedes esperar respeto de tus amistades; renunciar a esperar cualquier cosa tampoco te protege. Lo útil es saber qué trato aceptas y actuar cuando lo cruzan.
Podrías enterarte de un chisme sobre un conocido y sentir ganas de confrontarlo. Antes de involucrarte, pregúntate si ese asunto te afecta directamente. Si solamente te sorprendió, no necesitas convertirte en protagonista. Y si alguien te provoca en una reunión, cambia de sitio o retírate con quien te acompaña. No entregues una noche entera a demostrar quién grita más fuerte. Traes garganta para cantar sabroso; no la desperdicies levantando actas a puro alarido.
Para la convivencia de la próxima semana, decide desde antes cuánto quieres tomar y no aceptes rondas por presión. Si alguien te gusta, no necesitas hacerte el borracho para poder decírselo. Puedes coquetear estando bien consciente y preguntar si también hay interés. El deseo se disfruta mejor cuando nadie necesita fingir que mañana no se acuerda.
Tauro, recupera esa satisfacción de cumplirte algo pequeño y después disfrutarlo. Que tus ganas tengan dónde aterrizar: menos promesa estrenada, más pendiente resuelto y compañía con la que puedas bajar la guardia sin perder el respeto.
GÉMINIS – 17 DE OCTUBRE DE 2026
No le entregues el puesto de gran amor a quien apenas pasó la revisión del escote, Géminis. Que alguien te guste físicamente es una delicia; el problema aparece cuando tú completas su personalidad con todo lo que quisieras encontrar. Este sábado distingue lo que sabes de lo que estás suponiendo. Un cuerpo que te alborota merece admiración, pero todavía falta descubrir con quién estás tratando. Luego te enamoras de una sonrisa y resulta que lo único que tenían en común eran las ganas de quitarse la ropa.
Para conocer mejor a alguien, salgan del plan donde todo gira alrededor de verse guapos. Compartan una actividad que a ambos les interese y observa qué disfruta, qué le preocupa y cómo habla de sus decisiones. No necesitas organizarle un examen. Basta con permitir que aparezcan asuntos distintos al coqueteo. Puede encantarte su manera de pensar o quedar claro que buscan vidas muy diferentes. Mejor descubrirlo antes de encargarle sentimientos a una cara que todavía no trae historia contigo.
También revisa si estás descartando personas por detalles que nada tienen que ver con el trato que deseas. Una profesión, una manera de vestir o un gusto musical no explican por sí solos cómo será una relación. Puedes conservar tus preferencias y permitirte una sorpresa. Eso sí: tampoco salgas con alguien únicamente porque se esfuerza en conquistarte. El interés ajeno merece una respuesta respetuosa, no una oportunidad obligatoria. Estar soltero no es una falla que debas corregir con el primer candidato disponible.
Con las personas recién llegadas, cuida especialmente la velocidad con que quieren instalarse en tu vida. Si alguien propone verse todos los días, conocer tu casa y participar en cada plan desde el principio, pregunta si ese ritmo también te acomoda. Puedes decir que prefieres conocerse despacio. Fíjate en cómo recibe esa respuesta. Una cercanía bonita permite respirar; no necesita que le entregues copia de la llave antes de aprenderse tu segundo apellido.
Y cuando te nazca contar una historia íntima, comparte hasta donde de verdad quieras. No debes ofrecer una confesión equivalente porque la otra persona contó algo delicado. Tampoco tienes que demostrar confianza accediendo a una caricia que todavía no deseas. La prenda se suelta cuando hay ganas propias, no para acreditar que eres muy abierto. Mucha libertad para escoger calzones; úsala también para decidir quién puede acercarse y cuándo.
En casa, podrías descubrir que un espacio dejó de servirte porque está acomodado para una costumbre que ya cambió. Tal vez una mesa recibe puro objeto perdido o conservas un rincón preparado para una actividad que ya no haces. Dale un uso actual. Limpia, separa lo que puedes donar y procura reparar aquello que sí necesitas. Tu horóscopo de Géminis propone renovar desde la utilidad: una casa más cómoda te facilita el día, sin atribuirle desgracias a un poco de polvo.
Si compartes vivienda, acuerden antes de mover o tirar pertenencias ajenas. No vayas a estrenar orden provocando un pleito por aquella bolsa que “seguro ya no servía”. Pregunta y reparte las decisiones.
En pareja, recuperen un gusto que hayan dejado de compartir: cocinar algo, jugar o escuchar música sin otra actividad encima. Si hoy disfrutan cosas diferentes, enséñense una. Géminis, que el vínculo conserve curiosidad: todavía puede haber mucho por descubrir aunque ya sepan de memoria cómo se quitan el pantalón.
CÁNCER – 17 DE OCTUBRE DE 2026
Ya deja de ganarle discusiones imaginarias a alguien que ni está presente, Cáncer. Te acuerdas de lo que debiste contestar, inventas su respuesta y terminas otra vez encabronado mientras se te quema la comida. Este sábado, cuando empiece ese ensayo, pregúntate si existe algo pendiente que puedas resolver hoy. Si no, vuelve a lo que tenías entre manos. No necesitas concederle otra tarde a una conversación terminada. Mucho talento para escribir diálogos; úsalo para algo que no te deje hablando solo con el refrigerador abierto.
Quizá todavía esperas que aquella persona entienda perfectamente cuánto te dolió. Sería agradable recibir ese reconocimiento, pero tu siguiente paso no tiene que quedarse detenido hasta conseguirlo. Puedes cambiar una costumbre que te mantiene pendiente: dejar de revisar si vio tu publicación o de subir frases esperando que se dé por aludido. Que cada cosa que compartas vuelva a tener destinatario propio, aunque sea tú. No conviertas tus redes en recadero de un romance que ya ni contesta.
Si necesitas desahogarte, busca a alguien capaz de escucharte con cuidado y dile qué necesitas: compañía, una opinión o simplemente sacar lo que traes. También pregunta si tiene tiempo. Así evitas pedir consejo cuando en realidad deseas un abrazo y después acabar molesto porque te ofrecieron soluciones. Tu dolor merece respeto, sin que tengas que contarlo en cada mesa para comprobar que fue importante. Y si alguien se burla, puedes terminar esa conversación; no te corresponde convencerlo de tener consideración.
En el amor, deja de presentar servicios adicionales para ver si ahora sí te escogen. Llevar comida, resolver encargos o estar disponible a cualquier hora no transforma por sí solo el interés de otra persona. Haz una invitación clara y permite una respuesta clara. Si no desea lo mismo, conserva tu dignidad sin montar una competencia con quien sí le gusta. No estás haciendo examen para ganarte un beso. Para sudar rico habrá mejores motivos que andar cargándole hasta el mandado a quien no quiere salir contigo.
Podría acercarse una disculpa que llevabas tiempo esperando. Escucha sin sentir obligación de abrazar inmediatamente ni responder “no pasó nada”. Sí pasó, y puedes agradecer que lo reconozca mientras decides qué deseas hacer. Si se disculpa frente a otras personas, pide conversar después, con calma. Una escena emotiva no tiene que obligarte a resolver el vínculo ahí mismo, entre aplausos, abrazos y alguien grabando como si fuera final de concurso.
En las amistades, una separación podría cambiar las reuniones del grupo. Tal vez dos personas dejaron de llevarse y ahora te preocupa cómo invitarlas. Habla por separado de las condiciones del encuentro y evita prometer que nadie se incomodará. Puedes mantener tu relación con ambas sin llevar informes de una casa a otra. Tu horóscopo de Cáncer aconseja organizar desde la realidad, sin forzar reconciliaciones para que la fotografía salga completa.
Una llamada o un mensaje podría alegrarte por un motivo sencillo: alguien se acordó de algo que te importa, quiere compartir una noticia o te propone un plan. Responde al gesto tal como llegó. No necesitas averiguar de inmediato qué significa para los próximos seis meses. Si te dio gusto, dilo; también es bonito que sepan cuándo acertaron contigo.
Cáncer, deja que una reunión te encuentre disponible para disfrutar, sin tener que contar toda tu historia primero. Puedes llevar tus sentimientos contigo y todavía reír, bailar y dejarte apapachar. El pasado ya tuvo su turno de hablar; ahora escucha qué se te antoja vivir.
LEO – 17 DE OCTUBRE DE 2026
No sigas enamorado del puesto que le inventaste a alguien en tu vida, Leo. A lo mejor decidiste que era tu gran apoyo, tu pareja ideal o la amistad que nunca falla, y ahora te cuesta reconocer lo que sí puede ofrecer. Este sábado míralo sin estarle completando las cualidades. Una persona puede ser encantadora para salir y pésima para guardar una confidencia. Quererla no obliga a encargarle ambas cosas. Luego tú le pones alas, la avientas y todavía te sorprende que no supiera volar.
En el amor, pregunta qué tanto disfrutas a tu pareja cuando no está haciendo algo para complacerte. ¿Te interesan sus opiniones? ¿Puedes respetar una afición que no compartes? ¿Te gusta su compañía aunque el día no tenga nada extraordinario? Reconocer a alguien incluye permitirle existir fuera del personaje que te acomoda. Si cada diferencia necesita corregirse hasta que piense como tú, acabarán agotados. Mucha pasión al principio, pero nadie quiere pasar del beso al curso obligatorio de cómo convertirse en tu copia.
También acepta lo que esa persona te dice sobre sus límites. Si no desea cierta experiencia, no la anuncies como sorpresa esperando que por emoción termine aceptando. Propón, escucha y encuentren algo que les guste a ambos. Podría haber una buena gratinada de mollete durante el mes, pero el mejor ingrediente será poder pedir lo que se antoja sin presión. Tú puedes traer el horno encendido; todavía hace falta que la otra persona quiera entrar a la cocina.
Con tu carácter, revisa cómo reaccionas cuando alguien sabe menos que tú. Si diriges un equipo, enseña lo necesario y permite preguntas sin cobrarlas con una cara de fastidio. No escondas información para después demostrar que sin ti nadie puede resolver. Eso te hace indispensable un rato y les complica el trabajo a todos. Tu horóscopo de Leo aconseja usar la experiencia para que las cosas funcionen mejor, incluso cuando no estés presente para recibir reconocimiento.
Y si alguien propone una solución distinta, pruébala por sus ventajas antes de descartarla porque no salió de tu cabeza. Puedes conservar autoridad y admitir una buena idea ajena. Dar crédito no te quita capacidad; muestra que sabes reconocerla. Ser cabrón también consiste en tener seguridad suficiente para no convertir cada participación en amenaza. Qué cansado llevar corona si hasta una sugerencia te obliga a sujetártela con las dos manos.
En negocios, una conversación podría avanzar si llegas con una decisión concreta que proponer. Define qué entregarías, en qué plazo y qué necesitas de la otra parte para empezar. Averigua quién puede autorizarlo y acuerden el siguiente paso con esa persona. No des por cerrado un trato porque todos estuvieron muy sonrientes. La reunión puede salir preciosa y el encargo seguir en el aire, como tú cuando alguien te habla cerquita del oído.
Para reunir a tus seres queridos, busca una fecha posible y una razón sencilla: verse, celebrar algo compartido o recuperar una tradición que disfrutan. No esperes una ocasión perfecta ni exijas que todos tengan el mismo entusiasmo. Invita con tiempo y recibe con gusto a quienes puedan. Una mesa pequeña también puede dejar recuerdos enormes.
Leo, defiende lo que quieres con acciones claras y dale al cariño espacio para mostrarse como es. Habrá quien cuestione tus decisiones; escucha lo útil y sigue trabajando sin pedir permiso para cada paso. Tu fuerza luce más cuando construye algo que después puedes disfrutar acompañado.
VIRGO – 17 DE OCTUBRE DE 2026
No saber qué está haciendo alguien que extrañas puede desesperarte más que la propia distancia, Virgo. Te dan ganas de preguntar por él, revisar quién lo vio o buscar cualquier noticia para sentirlo cerca un ratito. Este sábado reconoce esa inquietud antes de salir a investigarle la existencia. Extrañar no te obliga a mantenerte informado de cada movimiento. Hay noticias que consigues en cinco minutos y luego te dejan toda la noche interpretando. No te contrates de corresponsal de una vida donde ahora te toca estar menos presente.
Prueba pasar un rato sin buscar novedades y observa qué necesitas tú durante ese tiempo. Quizá deseas compañía para comer, ayuda con una decisión o simplemente escuchar una voz conocida. Atiende esa necesidad con alguien disponible, sin pedirle que sustituya a quien falta. Las personas que hoy te quieren también merecen encontrarse contigo, no pasar la visita entera escuchando comparaciones. Puedes conservar el cariño por una ausencia y permitir que otra convivencia tenga su propio lugar.
Si aparece la culpa porque lograste divertirte, no le hagas caso como si fuera una orden. Reír no demuestra que quisiste poco ni que ya olvidaste. Tal vez una ocurrencia te agarre desprevenido y acabes disfrutando una tarde que pensabas soportar. Déjala transcurrir. No necesitas regresarte a la tristeza para comprobar que eres fiel a tus sentimientos. Tu corazón puede echar de menos y todavía ponerse coqueto; trae más funciones que una licuadora, criatura.
Con tu pareja, una actitud distante merece conversación antes de que empieces a devolver frialdad por orgullo. Puedes decir: “Te noto menos cercano, ¿cómo te gustaría que nos acompañáramos hoy?”. Escucha sin decidir de antemano que todo se debe a ti. Si pide espacio, acuerden cuándo retomarán la conversación. Tener consideración no significa perseguirlo con atenciones hasta arrancarle una sonrisa. Hasta el abrazo más cariñoso necesita encontrar a alguien dispuesto a recibirlo.
También nombra lo que tú necesitas. Si llevan varios días sin conversar, dilo sin llevar una cuenta de cuántos mensajes mandó cada quien. Propón un momento concreto y fíjate si ambos participan. Tu horóscopo de Virgo aconseja ofrecer cariño sin desaparecerte dentro de las necesidades ajenas. Puedes acercarte con ternura y conservar tu voz. No hace falta ponerte frío para parecer fuerte ni convertirte en cobija de tiempo completo para que nadie sienta incomodidad.
Un reencuentro podría mostrarte cuánto cambiaste. Alguien quizá quiera tratarte como antes, usando un apodo o dando por hecho que todavía disfrutas cierto plan. Actualízalo con sencillez: “Ahora prefiero esto”. No tienes que representar al Virgo de otros años para que la reunión funcione. También pregunta qué cambió en su vida. Lo bonito de volver a verse puede estar justamente en descubrir quiénes son ahora.
Cuida tu cuerpo como compañía de todos los días: dale descanso, comodidad y tiempo para arreglarte sin prisa. No reserves el trato bonito para cuando consigas una figura distinta. Tu presencia merece salir a disfrutar desde hoy.
Y si conoces a alguien que te prende, elige el ritmo por tus ganas, no por miedo a parecer urgido ni por demostrar que eres muy aventado. Puedes desear acercarte pronto, esperar o cambiar de opinión. Habla de lo que quieres y cuídense. La decencia no se mide con cronómetro mientras se desabrochan la camisa.
Virgo, haz un plan que puedas disfrutar incluso estando sensible. A veces vuelven primero las ganas de salir y después, poquito a poco, la facilidad para quedarte a gusto.
LIBRA – 17 DE OCTUBRE DE 2026
Si tu gente ya se entera de ti por lo que publicas, Libra, hace falta algo más que mandarles un corazoncito cuando te acuerdas. Este sábado piensa en esa persona querida de la que sabes poco últimamente y búscala con una pregunta de verdad. Retoma algo que te contó y averigua cómo le fue. No llegues únicamente a informar lo ocupado que has estado. Hay ausencias que empiezan sin pleito: un día dejas de preguntar y después ya no sabes ni por dónde comenzar la conversación.
Con tu pareja, procura recuperar el interés por lo que le importa fuera de sus responsabilidades contigo. Quizá terminó algo difícil, cambió de opinión sobre un proyecto o está ilusionándose con una actividad nueva. Escucha como cuando todavía querías descubrirlo todo. No reduzcas el vínculo a saber si compraron comida y quién pagará el recibo. Qué triste tener a alguien que te gusta cerquita y hablarle solamente como encargado de mantenimiento del hogar.
También expresa lo que sigues admirando. Un cumplido preciso puede mostrar que todavía estás mirando: su ingenio, una decisión valiente o esa manera de acercarse que te desacomoda las ideas. No esperes a que se arregle para salir con otros antes de acordarte de lo sabroso que tienes cerca. Si deseas más cercanía, participa en crearla sin comparar a tu pareja con ninguna conquista imaginaria. La novedad llama la atención; el cariño necesita que tú también abras los ojos.
En el trabajo, evita dejar todas las tareas a punto de terminar. Si hay varios asuntos esperando un último envío, una confirmación o un archivo, dales salida antes de añadir otros. Cuando algo dependa de otra persona, deja anotado qué falta y quién responderá. Tu horóscopo de Libra propone distinguir entre lo que sigues haciendo y lo que solamente estás esperando. No necesitas cargar cada pendiente en la cabeza como si fueras camión de mudanzas con tacones.
Y al terminar tu jornada, prepara una nota breve para retomarla después. Así no tienes que reconstruirla mentalmente durante la cena. Avanza lo que corresponde y permite que el resto tenga una hora de regreso. Estar pensando en trabajo mientras convives tampoco lo resuelve; solamente consigue que acabes cansado en dos lugares al mismo tiempo. Mucha capacidad para repartir atención, pero luego te estás perdiendo hasta el beso por estar calculando otra entrega.
Con amistades nuevas, acuerda qué puede compartirse cuando convivan. Si toman fotografías en tu casa, puedes pedir que no publiquen ciertas habitaciones ni aparezcan familiares que prefieren reservarse. No hace falta esperar una indiscreción para expresar tus preferencias. Tú aplica el mismo cuidado cuando visites a alguien. Una invitación permite convivir; no convierte cada rincón en escenario disponible para las redes.
Reserva también espacio para descansar antes de encadenar compromisos del fin de semana. Si una salida ya no te entusiasma y necesitas bajar el ritmo, avisa con tiempo. No tienes que terminar rendido para justificar una noche tranquila.
Podría ponerse sabroso el encuentro con tu pareja, especialmente si dejan de tratarlo como otro pendiente que hay que cumplir. Acércate porque deseas compartir, acepta su respuesta y conversen sobre cómo cuidarse. Las ganas no necesitan horario impuesto por el calendario.
Si alguien utiliza tus planes para burlarse o intenta dirigirte con desprecio, termina la conversación y conserva tu decisión. Libra, procura a quienes quieres sin abandonarte tú. Que estar presente se note en algo que ambos disfruten, no únicamente en que tu cuerpo llegó y tu cabeza sigue conectada a la oficina.
ESCORPIÓN – 17 DE OCTUBRE DE 2026
Tu pareja no tiene por qué repetir la misma historia tres veces para que al final preguntes “¿y luego qué pasó?”, Escorpión. Este sábado podrías andar tan metido en tus pensamientos que contestes sin haber escuchado. Si te cachas perdido, reconoce dónde dejaste de poner atención y pide que te expliquen esa parte. No finjas que entendiste para salir del paso. Luego dices que sí a cualquier cosa y terminas comprometido a recoger a una tía que ni sabías que venía de visita.
Para escuchar mejor, deja por un momento la tarea que te está dividiendo la cabeza. Si no puedes hacerlo, explica cuándo tendrás disposición y busca tú la conversación después. No conviertas ese “ahorita me cuentas” en despedida definitiva del asunto. También puedes preguntar qué parte fue importante para la otra persona. A veces te están compartiendo una ilusión y tú respondes como si únicamente necesitaran confirmar que todavía tienes señal.
Si estás en una relación donde todo depende de evitar el siguiente pleito, observa cómo te sientes incluso cuando no están discutiendo. ¿Puedes opinar? ¿Disfrutas la compañía o solamente agradeces que hoy no hubo problemas? La ausencia de bronca no es todo lo que puedes pedirle a una relación. Tu horóscopo de Escorpión invita a recuperar esa diferencia. No necesitas acostumbrarte a vivir con el estómago apretado ni llamar pasión a estar adivinando de qué humor te van a recibir.
Podría aparecer un rumor que utilice tu nombre para darle credibilidad: “Escorpión me contó” o “él también estaba de acuerdo”. Si sabes que te atribuyeron palabras, pide que aclaren ante quién las dijeron y solicita que retiren esa atribución. Limítate a lo que tú expresaste. No termines defendiendo o negando una historia completa que desconoces. Bastante tienes con hacerte responsable de tu lengua como para andar pagando mensualidades por la lengua ajena.
Con una amistad del pasado, quizá te corresponda iniciar una disculpa que llevas aplazando. Nombra lo que hiciste sin esconderlo detrás de “si te ofendiste”. Puedes decir que entiendes por qué resultó hiriente y qué harías diferente. Después permite que decida si quiere conversar. Buscar arreglar algo no te garantiza recuperar la cercanía, pero sí te permite dejar de sostener una versión donde tú nunca tuviste participación. El aguijón también sabe guardarse sin perder categoría.
Una noticia sobre un embarazo podría acercarte a conversaciones familiares y planes distintos para los próximos meses. Pregunta cómo se siente quien espera y escucha antes de soltar recomendaciones. Tal vez desea celebrar, quizá todavía está acomodando muchas emociones. No todos viven una noticia de la misma manera; acompaña la respuesta real, no la que tú habías imaginado.
Si surge un viaje exprés, revisa qué compromiso dejarías sin atender antes de aceptar. Avisa a quien necesita contar contigo y resuelve si puedes salir sin trasladarle el pendiente a otra persona. Una escapada pierde encanto cuando regresas con tres disgustos esperando en la puerta.
Y bájale a esa costumbre de evaluar cuerpos como si trajeras catálogo de refacciones. Puedes tener gustos sin describir a nadie como si estuviera defectuoso, empezando por ti. El atractivo también se descubre en el movimiento, la voz y una presencia que te prende sin pedir permiso.
Escorpión, conserva tu intensidad para disfrutar, no para convertir cada encuentro en vigilancia o disputa. Hazte presente de verdad: hasta una mirada bien puesta puede calentar más el ambiente que veinte respuestas distraídas diciendo “sí, mi amor”.
SAGITARIO – 17 DE OCTUBRE DE 2026
No reserves hotel para una escapada romántica si todavía no sabes si quieres seguir con esa persona, Sagitario. Una cama distinta puede cambiar el paisaje, pero no va a contestar por ti lo que llevas evitando. Este sábado ponle nombre a tus ganas: ¿deseas acercarte, descansar juntos o tener una conversación que has pospuesto? Empieza por ahí. Luego compras paquete de romance y terminas desayunando con la misma duda, nomás que ahora también debes entregar la habitación antes de las doce.
Si ambos quieren salir, elijan qué les daría verdadero descanso. Tal vez una noche fuera permita dejar los pendientes domésticos y encontrarse sin interrupciones. Hablen de cuánto desean gastar y de lo que esperan del plan. No prepares un fin de semana lleno de actividades si lo que anhelan es dormir abrazados y pedir de comer. También se puede tener una aventura deliciosa sin andar corriendo detrás de una guía turística mientras uno ya viene pensando en quitarse los zapatos.
Con las decisiones sentimentales, observa qué estarías prometiendo para el próximo mes. Si aceptas una invitación importante, una convivencia o un plan compartido, confirma que deseas participar, no solamente evitar una cara triste. Puedes expresar entusiasmo por una parte y reservarte otra. Tu horóscopo de Sagitario aconseja que tus respuestas tengan el tamaño de tus ganas reales. No ofrezcas noviembre completo porque durante diez minutos te sentiste muy enamorado.
Si estás soltero, alguien podría atraerte por la manera en que se interesa en lo que quieres aprender. Quizá te recomienda una actividad, te incluye en una conversación o te anima a retomar algo tuyo. Disfruta ese impulso sin convertirlo en responsable de mejorarte la vida. Una buena compañía puede inspirarte; las decisiones siguen siendo tuyas. Y no necesitas reconocer al gran amor desde el primer vistazo: hay encantos que aparecen después del saludo y del primer intento de acomodarse en la silla sin tirar nada.
Al conocer gente, conserva también tus opiniones cuando no coincidan con las del grupo. No cuentes una experiencia íntima únicamente para justificar por qué piensas diferente. Puedes decir “a mí eso no me acomoda” sin presentar testigos, antecedentes y hasta el nombre de quien te enseñó a desconfiar. La convivencia puede seguir siendo agradable aunque todavía no sepan todo de ti. No estás solicitando ingreso a una sociedad donde la contraseña sea tu último desengaño amoroso.
El fin de semana podría acercarte a una reunión que te saque del encierro habitual. Si llevas tiempo rechazando planes por inercia, propón tú algo que sí te entusiasme y concreta lugar y hora. No hace falta esperar una fiesta enorme. Un encuentro sencillo puede devolverte conversación y ocurrencias que no aparecen mientras recorres por quinta vez las mismas aplicaciones desde el sillón. Mucho espíritu aventurero, pero últimamente tu expedición más larga termina en el cargador.
Para cuidarte, recupera el gusto de moverte sin estar comprobando cómo te ves a cada rato. Puedes poner música, bailar o pasear acompañado. Escoge algo que disfrutes por la experiencia, sin convertirlo en examen de atractivo. Tu cuerpo también merece momentos donde solamente lo habites, en vez de estarlo calificando.
Sagitario, date ocasión de descubrir qué te hace bien ahora. No tienes que volver transformado de cada salida ni encontrar pareja para justificar que te arreglaste. A veces basta regresar con una buena anécdota, la cabeza más despejada y unas ganas sabrosas de volver a participar en tu vida.
CAPRICORNIO – 17 DE OCTUBRE DE 2026
No digas “haz lo que quieras” si ya estás preparando el castigo para cuando no escojan lo que tú querías, Capricornio. Este sábado te conviene pedir las cosas sin disfrazarlas de ofensa. Si deseas que te acompañen, dilo; si algo te molestó, explica qué fue. Poner cara de tragedia hasta conseguir una disculpa por una falta que nadie entiende solamente enreda el cariño. Traes talento para negociar, criatura; no necesitas producir una telenovela completa porque querías cenar en otro lado.
También acepta que una petición puede recibir un no sin convertirse en rechazo hacia ti. Quizá tu pareja no quiere salir, una amistad ya tiene otro plan o alguien no puede ayudarte esta vez. Pregunta por una alternativa cuando tenga sentido y decide qué harás tú. No borres de golpe todo lo bueno del vínculo porque hoy no se acomodó a tus ganas. El afecto puede ser firme y todavía tener horarios, cansancio y preferencias propias.
En lo amoroso podría subirte el entusiasmo y darte ganas de acercarte con más atrevimiento. Si tienes pareja, permite un encuentro donde no tengas que dirigirlo todo. Puedes expresar lo que deseas y dejarte sorprender por lo que ambos disfruten. Mucho carácter para organizar hasta la posición de los cojines, pero a veces lo sabroso empieza cuando dejas de estar supervisando. Cuídense y hagan espacio para reír si algo sale torpe; la intimidad también puede tener buen humor.
Si estás conociendo a alguien, descubre si te gusta compartir además del encuentro encendido. No para restarle valor al deseo, sino para reconocer qué clase de vínculo sí quieren. Quizá ambos disfrutan algo ocasional; quizá les nace seguirse viendo de otras maneras. Hablen conforme aparezca esa necesidad, sin usar la incertidumbre para mantener a alguien disponible. Nadie tiene que adivinar cuándo el coqueteo empezó a significar algo diferente para ti.
Con quien te busca únicamente después de que insististe varias veces, deja de fabricar motivos para mantener la conversación. No mandes otro chiste, otra noticia y otra pregunta esperando que por fin arranque. Puedes cerrar el intercambio con educación y seguir con tus actividades. Tu ausencia no necesita convertirse en estrategia para que te extrañen. Tu horóscopo de Capricornio aconseja recuperar el tiempo que estabas usando para sostener una charla entre dos con una sola voluntad.
En pareja, distingue lo conocido de lo descuidado. Tener confianza y repetir ciertos gustos puede ser agradable; dejar de interesarse por el encuentro es otra cosa. Prueben jugar, cocinar sin receta estricta o hacer algo donde ninguno sea experto. No hace falta convertir la novedad en examen. Si todavía disfrutan descubrirse haciendo el ridículo juntos, quizá faltaba espacio para soltarse, no otro discurso sobre la relación.
Si ya no deseas continuar, evita provocar un pleito para conseguir un motivo aceptable de despedida. Puedes hablar de tu decisión sin obligar a la otra persona a convertirse en villana.
Con un pendiente personal, consigue la respuesta que necesitas para actuar: llama, solicita la cita o averigua cómo se entrega. Si te responden, anota qué harás con esa información y realízalo. No vuelvas a guardar el asunto porque preguntar ya te hizo sentir muy productivo. Una gestión sirve cuando te mueve al siguiente paso.
Capricornio, disfruta lo que sí deseas sin tener que conseguirlo mediante culpa, persecución o promesas infladas. Se puede tener una noche muy perra y amanecer con la tranquilidad de haber hablado derecho. Ese descanso también está sabroso.
ACUARIO – 17 DE OCTUBRE DE 2026
Que ya sepas cómo termina una historia no significa que tengas que volver a protagonizarla, Acuario. A veces regresas porque conoces las reglas de ese enredo, aunque te hagan daño, y lo nuevo todavía te da incertidumbre. Este sábado reconoce esa diferencia. No todo lo familiar te conviene ni todo lo desconocido viene a perjudicarte. Si ya identificaste qué te deja mal, deja de llamarle destino para no cambiar la elección. El recalentado puede ser delicioso; un romance que siempre te amarga la noche ya es otra receta.
Tampoco te insultes por haber vuelto alguna vez. Mejor recuerda qué ocurrió justo antes: ¿te sentías solo, recibiste una atención inesperada o pensaste que ahora sí entenderían? Esa información puede ayudarte a preparar una respuesta distinta. Si sabes que cierto momento te vuelve más vulnerable a aceptar lo mismo, busca otra compañía o deja pasar un rato antes de decidir. No necesitas tener fuerza de acero; necesitas no negociar contigo en pleno arrebato de nostalgia.
En el amor, deja de defender conductas que te avergonzaría recomendarle a una amistad. Si alguien te cuenta que recibe ese mismo trato, seguramente le dirías que merece consideración. Aplícate tantita de esa sensatez. Puedes querer a una persona sin convertirte en su abogado cada vez que te lastima. Y si deseas continuar, habla de lo que no estás dispuesto a seguir viviendo, sin prometer que aguantarás más para demostrar cuánto sientes.
Con las amistades, pon atención a quien toma decisiones usando tu nombre sin preguntarte. Quizá confirma que irás, ofrece algo tuyo o asegura que tú resolverás una parte. Corrige el compromiso directamente: “Eso no lo acordé”. No hace falta aceptarlo para evitar que quede mal y después pasar la noche guardándole coraje. Tu horóscopo de Acuario aconseja dejar claro qué puedes ofrecer antes de que la costumbre te convierta en patrocinador oficial de planes ajenos.
En lo material, conserva copias de fotografías, documentos y trabajos importantes antes de cambiar de teléfono o dejar un aparato para revisión. Aparta lo que deseas guardar y confirma que puedes recuperarlo. No esperes a necesitar un archivo para acordarte de que estaba en un equipo que ya entregaste. Hay cuidados que no se presumen, pero qué gusto dan cuando evitan una tarde de andar preguntándole al cielo dónde quedó todo.
Para ese problema que no se resuelve, compara dos alternativas por lo que realmente exigen: tiempo, dinero y participación de otras personas. Quizá una solución rápida cuesta más de lo que puedes asumir y otra necesita paciencia, pero te deja mejor parado. Decide qué condición importa más y prueba desde ahí. Seguir buscando una opción sin ninguna desventaja puede mantenerte inmóvil. Hasta el sillón más cómodo necesita que te levantes para cambiarlo de lugar.
Podría abrirse un encuentro bastante sabroso, con ganas de dejar las preocupaciones fuera del cuarto. Disfruta si también te nace, conversen sobre el cuidado y permite que el rato tenga su propio valor. No tienes que salir de ahí con una relación resuelta ni convertir cada caricia en promesa. Que te gratinen el mollete puede alegrarte muchísimo; no necesita además arreglarte la contabilidad y reconciliar a toda la familia.
Acuario, empieza por una elección que te deje menos trabajo de reparación después. Elegir bienestar también puede sentirse extraño al principio, sobre todo si estabas acostumbrado al sobresalto. Date oportunidad de descubrir qué disfrutas cuando no estás ocupado apagando otro incendio sentimental.
PISCIS – 17 DE OCTUBRE DE 2026
Cuando por fin se destrabe ese asunto que lleva semanas quitándote paciencia, Piscis, no sigas viviendo como si todavía estuvieras en plena emergencia. Este sábado podría aparecer una salida práctica, una respuesta o una colaboración que permita avanzar. Confirma qué quedó resuelto y qué falta hacer. Después cancela los preparativos que ya no necesitas. No te quedes defendiendo un problema que empezó a cambiar; hasta para soltar el coraje hace falta enterarse de que ya puedes bajar la guardia.
Quizá sigas contando lo ocurrido con la misma intensidad porque todavía traes el susto encima. Date tiempo para recuperar calma sin convertir cada conversación en otro recorrido por todos los disgustos. Puedes decir “fue pesado, pero esto ya mejoró” y permitir que la charla encuentre otro tema. Tu horóscopo de Piscis aconseja reconocer el presente completo. No hace falta volver a encender la alarma para demostrar cuánto trabajo te costó apagarla.
En el amor podría fortalecerse una cercanía cuando permites que alguien te ayude sin dirigir cada detalle. Tal vez te acompaña en una gestión, recuerda algo importante o encuentra una manera de facilitarte el día. Recibe ese gesto sin apresurarte a devolver otro del mismo tamaño. A veces sabes dar muchísimo y te pones incómodo cuando te toca descansar en el cariño ajeno. Déjate querer tantito; tampoco necesitas pagar cada apapacho antes de que termine.
Si tienes pareja, conserva el contacto durante los días movidos compartiendo algo más que el reporte del trabajo. Cuenta qué te emocionó, pregunta qué le dio gusto y hagan lugar para una conversación que no termine resolviendo pendientes. No se trata de vigilar el mandado por miedo a que alguien lo agandalle. Se trata de seguir eligiéndose. El cariño se disfruta mejor cuando procuras el encuentro porque te gusta, no porque andas cuidando la mercancía como encargado de abarrotes.
Una posibilidad de viaje podría invitarte a descubrir un lugar ligado a la historia de alguien querido. Escucha qué desea mostrarte y cuéntale también qué te interesa conocer. Permite que el paseo tenga significado para ambos, aunque no coincidan en cada actividad. A veces una calle, una comida o una anécdota explican más de una persona que muchas horas de mensajes. Y qué sabroso descubrirla fuera de los lugares donde siempre representa el mismo papel.
Con las amistades, podrías notar quién necesita convertir tus decisiones en chiste para conservar protagonismo. No toda diferencia es traición, pero tampoco tienes que seguir proporcionando temas para que te descalifiquen. Puedes dejar de consultar ciertos asuntos con esa persona y compartirlos donde exista respeto. Acércate también a quien ha sabido alegrarse contigo y acompañarte sin cobrar publicidad por cada favor.
Si escuchas algo desagradable sobre alguien que apenas conoces, evita recibirlo con un “se le veía”. La apariencia no te había contado su historia. Puedes reconocer que no sabes suficiente y conocer su conducta por tu propia experiencia, sin ponerte a investigar intimidades. No necesitas defenderlo de todo ni repetir lo que te dijeron. Hay ocasiones donde la opinión más sensata es dejar el espacio en blanco hasta saber.
Un reencuentro puede darte gusto si no lo conviertes en comparación de quién avanzó más. Cuenta algo cotidiano y pregunta por sus días, sin exigir una gran noticia para justificar la visita.
Piscis, distribuye el trabajo para conservar ganas de convivir al terminar. También cuenta la vida que ocurre después de cumplir. Haz espacio para el viaje, el abrazo y esa conversación que empieza tranquila y acaba alborotándote hasta las buenas costumbres.