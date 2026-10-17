Horóscopo de hoy para Capricornio del 17 octubre de 2026

Tendrás la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto personal y contarás con la amorosa colaboración de tus amigos para concretarlo. Dentro de tus grupos de pertenencia y equipos de trabajo, te convertirás en un referente, ya que tus dones estarán exaltados y sabrás coordinar esfuerzos.

Horóscopo de amor para Capricornio Respondes positivamente a aquellos con quienes estas involucrado de manera cercana, esa sensibilidad te permite ponerte en su lugar y poder apreciar mejor sus sentimientos. Tu comprensión intuitiva de las situaciones hace que te sea más fácil conocer gente, para ser más aventurero respecto a mostrar tu verdadero yo.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.