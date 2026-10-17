Horóscopo de hoy para Tauro del 17 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Buscarás crecer y ampliar tus horizontes. Será un momento propicio para emprender viajes, resolver asuntos legales o conectarte con personas de otras regiones. Si estás soltero, podrías conocer a alguien que responda a tu ideal romántico y que, además, contribuya a tu crecimiento personal.

Horóscopo de amor para Tauro

Cualquier sentimiento romántico que compartas estará intensificado, experimentas verdadero calor y afecto en una forma más apasionada. Si eres soltero, encuentras fácil conocer gente nueva e interesante, de hecho, no necesitas buscar conscientemente el poder hacer una cita con alguien con quien disfrutes la compañía, es probable que se te acerquen.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraTauro

Esa sensación sexy de estremecimiento es lo mejor que existe. El erotismo permea tu relación y se hace sentir de la manera más sutil. Su deseo de el uno por el otro está mezclado con una sensación de estar enamorado. Esto sirve para aumentar la excitación de hacer el amor. Sin embargo tiendes a ser un poco egoísta y pasivo, no olvides que tu pareja también quiere ser consentida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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