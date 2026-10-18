El Rescate conmemora 45 años de servicio a la comunidad inmigrante

En el 45 aniversario de la fundación de El rescate, los dirigentes rindieron homenaje a líderes que promueven la educación, la cultura, los derechos laborales y la justicia social, y se comprometieron a seguir el legado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

El rescate nació el 2 de mayo de 1981, en medio de guerras civiles y desplazamientos en Centroamérica. Su labor evolucionó desde el apoyo humanitario hacia la asistencia legal para inmigrantes, la defensa de los derechos humanos, la educación y el empoderamiento comunitario.

“El Rescate nació de una convicción sencilla, pero poderosa: ninguna familia inmigrante debería enfrentarse sola a la injusticia, la persecución o las dificultades. Lo que comenzó como una respuesta humanitaria, se transformó en una organización dedicada a defender los derechos de los inmigrantes, proteger a las familias, preservar la identidad cultural y empoderar a las comunidades”, dijo su presidente y director ejecutivo, Salvador Sanabria.

El presidente y director ejecutivo de El Rescate, Salvador Sanabria, ofreció unas palabras en la reunión. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La organización sin fines de lucro surgió por esfuerzo de miembros del Comité de Refugiados Centroamericanos Santana Chirino Amaya (SCARC) y el Consejo Ecuménico del Sur de California.

Hasta ahora ha atendido a personas de más de 47 nacionalidades y ha brindado apoyo a más de medio millón de inmigrantes.

Inicialmente, El Rescate dedicó grandes esfuerzos a responder al éxodo masivo de refugiados que huían de la guerra civil en El Salvador. El sangriento conflicto armado comenzó el 19 de octubre de 1979 y concluyó el 16 de enero de 1992.

En la guerra civil murieron más de 75,000 personas; entre 8,000 y 15,000 personas fueron reportadas como desaparecidas, según datos recopilados por Human Rights Data Analysis Group.

Hubo un desplazamiento de 550,000 salvadoreños y aproximadamente 500,000 refugiados, muchos de los cuales arribaron especialmente a Estados Unidos y a otros países de Latinoamérica.

En la historia del exilio del pueblo salvadoreño, El Rescate fue la primera agencia en los Estados Unidos y en Los Ángeles en responder mediante servicios legales y sociales gratuitos a sus inmigrantes.

Sin embargo, la labor humanitaria de El Rescate se extendió en 1984 con el establecimiento del Departamento de Derechos Humanos, con el fin de documentar las violaciones a derechos humanos en El Salvador y dar a conocer las atrocidades cometidas por el gobierno, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Actualmente, los servicios que ofrece El Rescate incluyen trámites de asilo, DACA, TPS, VAWA, visas U, ciudadanía, peticiones familiares, renovaciones, representación legal y asesoramiento.

Los programas comunitarios de El Rescate incluyen clínicas de recursos sobre inmigración y ciudadanía, talleres sobre el conocimiento de los derechos, planes de preparación familiar y preparación para el examen de ciudadanía.

La doctora Rocío Rivas (izq.), miembro de la junta directiva del LAUSD, estuvo presente en la celebración. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La organización contribuyó a la creación de la Clínica Monseñor Óscar Arnulfo Romero, documentó violaciones a los derechos humanos a través de su archivo histórico en la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN)k y participó en los Acuerdos de Paz, en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992.

La labor humanitaria de El Rescate ha incluido apoyo en Tijuana, Baja California, en el albergue Pro Amore Dei —una institución católica sin fines de lucro para migrantes— así como asistencia a migrantes reformados y personas en tránsito a través de la organización INSAMI (Instituto Salvadoreño del Inmigrante).

En un video proyectado durante el festejo, se presentó el “Youth Plus AI Summer Institute” (Instituto de Verano para Jóvenes e Inteligencia Artificial) de 2026, que integra el pensamiento crítico, la inteligencia artificial, la equidad digital, el uso responsable de la tecnología, el arte y el teatro.

El 18 de marzo de 2026, la supervisora del tercer distrito, Lindsay P. Horvath, otorgó a El Rescate el Premio de Relaciones Humanitarias, otorgado por la Comisión de Relaciones Humanitarias del Condado de Los Ángeles.

“Es nuestra misión defender la dignidad de los inmigrantes y apoyar a las familias”, expresó Salvador Sanabria.

Y, de cara al 50 aniversario, convocó a sus compatriotas y colaboradores a ampliar el acceso a la justicia, fortalecer alianzas, invertir en educación y tecnología, y formar a jóvenes líderes.

Premios y reconocimientos a tres grandes

Durante la velada, El Rescate reconoció a tres líderes excepcionales, cuya dedicación refleja los valores que han guiado a El Rescate durante 45 años: el “Premio al Liderazgo Comunitario” fue otorgado a la doctora Jocelyn Duarte, directora ejecutiva de Fondo de Liderazgo y Educación Salvadoreño-Estadounidense (Salvadoran American Leadership and Educational Fund/SALEF).

Los premiados, junto con el presidente y director ejecutivo de El Rescate, Salvador Sanabria. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En 2024, Duarte encabezó el primer programa de Estudios Centroamericanos a nivel de colegio comunitario en East LA College.

“A través de su liderazgo y su compromiso con la educación, la defensa de derechos y el empoderamiento comunitario, la doctora Duarte representa el poder transformador del servicio y la importancia de invertir en la próxima generación de líderes”, destacó la doctora Stephanie Lemus, integrante de la Junta Directiva de El Rescate.

“¡Que siempre nos guíe el sacrificio de San Romero! ¡Que viva nuestra comunidad centroamericana! ¡Que viva nuestro pueblo salvadoreño y que siga nuestra lucha por la justicia social y la dignidad de todos!”, exclamó la doctora Duarte.

La música de marimba amenizó el convivio del aniversario de El Rescate. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Francisco Pineda hizo entrega del reconocimiento “Benefactor de la Cultura Salvadoreña en el Exterior” a Armando Rosales Rosa, presidente del Sistema FEDECRÉDITO de El Salvador.

Pineda destacó el liderazgo de Rosales Rosa en el sector financiero y su apoyo a iniciativas culturales salvadoreñas en los Estados Unidos.

Dicho reconocimiento celebra las contribuciones a la preservación y promoción del patrimonio cultural salvadoreños más allá de sus fronteras, fortaleciendo los vínculos que conectan a los salvadoreños en todo el mundo con las tradiciones e identidad de su tierra natal.

El baile no pudo faltar durante la fiesta por el aniversario de El Rescate. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La mexicana Xóchitl Covarrubias —presidenta del capítulo de Los Angeles Chapter of the Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA) y presidenta de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles— recibió el “Premio al Servicio Público Comunitario Jorge Núñez”.

Jorge llegó a Estados Unidos tras huir de la violencia en El Salvador, pero no se olvidó de las personas que seguían atravesando dificultades. Dedicó su vida a la paz, la justicia social, las familias inmigrantes y el servicio público. Falleció en septiembre de 2020.

El premio “Jorge Núñez” honra el compromiso de Covarrubias con los derechos de los trabajadores, la justicia social, la defensa de la comunidad y el principio de que toda familia trabajadora merece dignidad, equidad y la oportunidad de progresar.