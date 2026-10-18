Hallan muerto al músico venezolano Gus Ormo en la piscina de su casa en Florida

El cantante, pianista y compositor venezolano Gus Ormo fue encontrado muerto el viernes por la mañana en la piscina de su vivienda en Weston, una comunidad del sur de Florida cercana a Fort Lauderdale. Las circunstancias del hallazgo llevaron a las autoridades a abrir una investigación por homicidio.

Los agentes de la Oficina del Sheriff de Broward acudieron a la residencia, ubicada en Quail Roost Drive, poco después de recibir una llamada de emergencia alrededor de las 9:00 a. m. que alertaba sobre un posible ahogamiento.

Según el reporte inicial de despacho del 911, la persona que se encontraba en el agua habría estado atada. Sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente si una cuerda estaba sujeta al cuerpo de Ormo ni si tuvo alguna relación con su muerte.

El músico fue declarado muerto en el lugar. Su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Broward, donde se realizan los análisis para determinar la causa del fallecimiento.

Investigan las circunstancias de la muerte

La Oficina del Sheriff de Broward asignó detectives de homicidios y de la escena del crimen para esclarecer lo ocurrido.

Gerdy St. Louis, portavoz de la institución, confirmó que los investigadores examinan las circunstancias de la muerte, aunque las autoridades no han anunciado si consideran que se cometió un delito.

Imágenes aéreas obtenidas por la cadena local WPLG10 mostraron lo que parecía ser una cuerda azul extendida sobre el patio de la propiedad, con una parte que llegaba hasta el agua. Las imágenes, por sí solas, no permiten establecer si el objeto estaba conectado con la muerte del músico.

Hasta el momento, tampoco se ha informado quién realizó la llamada de emergencia, cuánto tiempo llevaba Ormo en la piscina ni si había otras personas en la vivienda cuando llegaron los agentes.

La muerte ha causado conmoción entre los residentes de Weston, una comunidad residencial donde los vecinos describieron este tipo de sucesos como algo inusual.

“Es triste lo que pasó, y no era algo que esperaba que ocurriera en Weston”, dijo Bruno Gedikinan, vecino del músico, a NBC 6.

Mariano Cascata, otro residente, también manifestó su desconcierto ante las circunstancias del caso.

“Es extraño que ocurra. No es normal, por supuesto”, señaló.

Su familia espera respuestas

Antonieta Ormo, hermana del artista, confirmó su muerte a CBS News Miami y dijo que sus familiares habían recibido poca información sobre lo sucedido.

Mientras los detectives reconstruyen las horas previas al hallazgo, la familia continúa a la espera de respuestas sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Las autoridades no han divulgado una causa oficial de muerte.

El músico acababa de lanzar su álbum AGAPE

Ormo dedicó su carrera a componer piezas instrumentales de carácter romántico, con melodías de piano que buscaban transmitir emociones relacionadas con el amor y los vínculos humanos.

El artista había estado promocionando recientemente AGAPE, un álbum instrumental de piano que representaba una nueva etapa de su trayectoria.

Un anuncio promocional publicado en octubre describió el lanzamiento como un hito en su carrera y destacó la conexión personal que el músico había desarrollado con la música desde su infancia.

“Gus Ormo siempre ha sido una persona sensible. Recuerda cómo, de niño, escuchaba discos y sentía que la música despertaba sus emociones más profundas”, señalaba el anuncio.

Al hablar sobre el proyecto, el compositor explicó que quería invitar a las personas a recuperar emociones que, a su juicio, suelen quedar relegadas en la vida moderna.

“En un mundo que nos hace experimentar una especie de entumecimiento emocional, el álbum es una invitación a sentir sin filtros ni necesidad de palabras”, afirmó. “Es mi manera de devolverle a la música todo lo que me ha dado”.

Mantuvo un vínculo con sus raíces venezolanas

A comienzos de este año, Ormo participó en un evento de alfombra roja en Aventura, Florida, donde habló con entusiasmo sobre su carrera y expresó su orgullo por sus raíces venezolanas.

También compuso un homenaje a Venezuela en el que abordó temas de reconciliación nacional y unidad. Según explicó, la obra reflejaba su vínculo permanente con el país y su convicción de que la música podía contribuir a superar las divisiones entre las personas.

Mientras avanza la investigación, las autoridades no han establecido cómo murió el artista ni han confirmado que su fallecimiento haya sido consecuencia de un acto criminal.

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