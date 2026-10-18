Horóscopo de hoy para Tauro del 18 octubre de 2026

Es posible que algunas experiencias difíciles que has atravesado todavía te estén reteniendo, anclando o impidiendo proyectar tu porvenir. Llegó el momento de decirle adiós al pasado y seguir adelante. Crecer a veces duele, pero vale la pena. Confía en que podrás abrirte a nuevas posibilidades.

Horóscopo de amor para Tauro Si encuentras tu día poco gratificante y cansado podrás relajarte cuando llegues a casa. Sintiéndote de humor, sacas lo que tienes dentro con una placentera compañía y disfrutas la tarde de la manera más agradable posible. Si vives con tu pareja déjale saber que necesitas ser apapachado y ahora es un buen momento.

Horóscopo de dinero para Tauro Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.