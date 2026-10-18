Un camión sin control mata a 13 personas tras arrollarlas durante un festival hindú en India

Un camión que transitaba a toda velocidad mató el domingo a 13 personas cuando embistió a una multitud en el centro de India durante un festival hindú, informaron las autoridades. El camión, que circulaba muy cargado, habría perdido el control, arrollando a los fieles congregados en un templo de Gwalior, en el estado central de Madhya Pradesh.

La agencia noticiosa Press Trust of India (PTI) citó fuentes de un hospital local diciendo que 13 personas murieron en el accidente. “Expreso mis profundas condolencias a las familias dolientes y rezo por la rápida recuperación de los heridos”, publicó en redes sociales el presidente de India, Droupadi Murmu.

India, el país más poblado del mundo con 1,400 millones de habitantes, registró en 2025 más de 183,000 muertes en accidentes viales, según el Ministerio de Carreteras. Muchos de ellos se deben a la deficiente infraestructura vial, vehículos mal mantenidos y conductores cansados, según cifras oficiales.

Al menos 19 muertos en una estampida

El país ya había sido sacudido por otra tragedia en un festival religioso. Al menos 19 personas murieron y varias decenas resultaron heridas en una estampida registrada durante las celebraciones del Durga Puja en Calcuta, según confirmó este domingo la Policía, que detuvo a siete personas vinculadas con la organización y la seguridad del recinto, incluidos el secretario y el vicepresidente del comité organizador de la celebración, además de responsables del control de acceso y personal de seguridad privada.

El accidente ocurrió el sábado por la noche en uno de los pabellones temporales instalados en el norte de la ciudad con motivo del Durga Puja, una de las principales festividades hindúes de la India, que cada año atrae a grandes multitudes en Bengala Occidental. Este tipo de accidentes son relativamente habituales en India. El último similar se produjo el mes pasado.

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