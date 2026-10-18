Un hombre de 71 años muere tras ser atacado por un caimán de casi 12 pies en Florida

Un hombre de 71 años murió el viernes tras ser atacado por un caimán de casi 12 pies de largo (unos 3,6 metros) mientras pescaba en un lago de Florida, en el segundo ataque mortal de este tipo registrado en el estado durante este año, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Steven Hamilton, quien se encontraba pescando en la orilla del lago Apopka, en Winter Garden, cerca de Orlando. El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 p.m., según informó el Departamento de Policía de Winter Garden.

Los equipos de emergencia intentaron rescatar a Hamilton, pero no pudieron hacerlo de inmediato debido a la presencia de otros caimanes en el agua, explicó Jose Gainza, jefe de bomberos de Winter Garden, a FOX 35.

El cuerpo del hombre fue recuperado alrededor de las 7:00 p.m.

Las autoridades capturaron y mataron al caimán

Michael Mason, jefe de la Policía de Winter Garden, informó que el caimán involucrado en el ataque fue atrapado y sacrificado.

Mason señaló que el lago Apopka alberga una gran cantidad de estos reptiles y que las autoridades no sabían que uno de ellos se encontraba cerca de la orilla antes del incidente.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Hamilton.

“La FWC extiende sus más profundas condolencias a la familia y los seres queridos de la víctima durante este difícil momento”, señaló la agencia en un comunicado.

Florida registra dos ataques mortales de caimanes este año

El caso de Hamilton se suma a otros ataques mortales registrados en Florida. En junio, Brittany Clark, de 31 años, murió tras ser atacada por un caimán cerca de su vivienda en Oviedo.

En mayo de 2025, Cynthia Diekema, de 61 años, también murió después de que un caimán volcara la canoa en la que navegaba.

Los caimanes americanos habitan en distintas zonas de Florida, aunque los ataques contra personas son poco frecuentes.

Ante el riesgo que representan estos animales, Mason instó a la población a mantener la distancia y prestar atención al entorno, incluso cuando los reptiles parecen tranquilos.

“Siempre estén atentos a lo que los rodea. Siempre estén seguros”, recomendó el jefe policial. “Respete la vida silvestre. Mantenga la distancia”.

Más de 30 personas han muerto por ataques de caimanes desde 1948

De acuerdo con datos estatales citados por Fox News, Hamilton es una de las 34 personas que han muerto por ataques de caimanes en Florida desde 1948.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener precaución en áreas donde habitan estos reptiles, especialmente cerca de cuerpos de agua en los que pueden permanecer ocultos.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero