Amenaza de bomba obliga a desviar a un avión de Tel Aviv a Bulgaria

Un avión que cubría la ruta de Tel Aviv a Viena debió realizar un aterrizaje de emergencia en Bulgaria debido a una amenaza de bomba, indicaron las autoridades búlgaras y la aerolínea.

La aeronave operada por Austrian Airlines aterrizó en la capital Sofía tras recibir la amenaza de bomba cuando se acercaban a Rumania, indicó el Ministerio de Transporte de Bulgaria en un comunicado.

Los pasajeros fueron evacuados después del aterrizaje.

La fuerza aérea búlgara desplegó un caza MiG-29 para escoltar el avión de pasajeros- un Airbus A320- como parte de los procedimientos establecidos, agregaron las autoridades.

La aerolínea informó a la AFP que 51 pasajeros y seis tripulantes iban a bordo. La compañía señaló que los pasajeros serían reubicados en vuelos alternativos tras un registro de seguridad.

Según los datos de Flightradar24, la aeronave entró en el espacio aéreo rumano cerca de las 21H10 local (18H00 GMT) antes de virar hacia el sur y regresar a Bulgaria, donde aterrizó.

Datos de otra plataforma de seguimiento de vuelos, ADS-B Exchange, indican que la aeronave estaba transmitiendo el código squawk 7700 -una señal de emergencia general- aproximadamente al mismo tiempo.

Una investigación sobre este incidente fue puesta en marcha.

A finales de septiembre, el copiloto de un vuelo de la aerolínea flydubai con destino a Tel Aviv desde Dubái atacó al capitán y se sospecha que planeaba estrellar el avión. El hombre fue detenido con ayuda de los pasajeros y la tripulación.

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