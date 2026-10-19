Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a todos los niños de Estados Unidos

Elon Musk anunció que entregará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos el próximo año. La propuesta, publicada este lunes en X, llega en un momento de creciente debate sobre el impacto social de las grandes tecnológicas y el desarrollo de la inteligencia artificial.

“El próximo año, le daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Esta será la primera de muchas”, escribió el empresario.

La iniciativa todavía no tiene detalles concretos. No se ha explicado cómo se repartirán los títulos ni qué condiciones deberán cumplir los beneficiarios.

Una promesa de miles de millones de dólares

Según la Oficina del Censo estadounidense, el país cuenta con unos 73 millones de menores de 18 años. Al precio de referencia de $146 por acción mencionado en el texto original, la distribución alcanzaría un valor aproximado de $ 10,700 millones.

SpaceX protagonizó en junio una histórica salida a bolsa. Sin embargo, la propuesta de Musk no aclara cómo se financiaría el reparto ni cuándo comenzaría.

La idea de ofrecer inversiones a menores ya tiene precedentes. Este mes, el Departamento del Tesoro inscribió automáticamente a millones de niños en las llamadas Cuentas Trump, un programa federal de ahorro e inversión. Los nacidos entre principios de 2025 y finales de 2028 pueden recibir una aportación gubernamental de $ 1,000.

En julio, Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, y su esposo también anunciaron que donarían una acción de la compañía a cada uno de los aproximadamente dos millones de menores inscritos en una de esas cuentas. La pareja señaló que priorizaría a familias con menos recursos y a niños de Texas, donde tiene su sede la empresa.

La respuesta a una iniciativa de Anthropic

El anuncio de Musk se produjo después de que Anthropic comunicara que destinará al menos el 5 % de sus acciones, valoradas en unos $ 48,000 millones según la última valoración citada, a un fondo para financiar iniciativas de interés público.

La compañía contempla apoyar a organizaciones sin fines de lucro y realizar aportaciones directas a determinados grupos. Entre sus objetivos figura ayudar a afrontar las consecuencias de la inteligencia artificial sobre el empleo.

Musk respondió que prefería entregar las acciones directamente a la población y aseguró que seguiría ese camino.

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