Hombre de Florida es acusado de matar a su novia frente a su hija de 5 años

Un hombre de Florida fue acusado de asesinato en primer grado tras presuntamente dispararle en el rostro a su novia y atropellarla cuando huía del lugar con su hija de 5 años y su perro dentro del vehículo, informaron las autoridades.

Christopher Dodge Smith, de 40 años, habría seguido a Jessica Antolini, de 30, hasta el Harbor Bar, en Safety Harbor, el 13 de octubre. Según una declaración jurada citada por la revista People, varios testigos dijeron a la policía que el hombre se comportaba de manera extraña y parecía estar buscando a la mujer.

El documento señala que Smith encontró a Antolini cerca de las 9:00 p. m. y discutió con ella en el estacionamiento. Cuando ella lo siguió hacia su vehículo, el hombre presuntamente sacó una pistola y le disparó.

La mujer murió en el hospital

Según la declaración jurada, el disparo alcanzó a Antolini en el rostro. Después, Smith habría escapado en su vehículo y atropellado a la mujer mientras abandonaba el estacionamiento.

Antolini fue trasladada a un hospital cercano, donde murió a causa de las heridas.

Las autoridades indicaron que la hija de Smith, de 5 años, presenció el tiroteo. Según el documento judicial, la niña repitió a los investigadores: “Papá le disparó a Jess”.

Tras el ataque, Smith habría llamado a su madre y le dicho que llevaría a la niña a su casa porque había cometido un error y había disparado a Jess, según la declaración jurada.

La menor y el perro que viajaban en el vehículo no sufrieron lesiones y se encuentran a salvo, informaron las autoridades.

Testigos ayudaron a localizar al sospechoso

La Oficina del Sheriff del condado de Pinellas informó que recibió varias llamadas al 911 de personas que reportaron el tiroteo. Los testigos también proporcionaron información sobre el vehículo en el que huyó Smith.

Los agentes localizaron el automóvil e intentaron detenerlo. Como el conductor no se detuvo, la policía logró inmovilizar el vehículo, según un comunicado de la oficina del sheriff.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y reunir las pruebas correspondientes.

Smith permanece detenido sin derecho a fianza

Smith enfrenta cargos de asesinato en primer grado y abuso infantil. Permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Pinellas.

Las acusaciones contra Smith deberán ser demostradas durante el proceso judicial. Hasta entonces, el acusado conserva la presunción de inocencia.

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