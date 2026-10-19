Incendio en Texas acaba con seis SUV eléctricos de Cadillac

Seis SUV eléctricos terminaron destruidos y otros dos sufrieron daños tras un incendio en un concesionario Cadillac de Fort Worth, Texas.

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La emergencia mantuvo ocupados a los bomberos durante casi 18 horas y volvió a poner sobre la mesa las dificultades que supone controlar el fuego cuando hay baterías de alto voltaje involucradas.

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El siniestro ocurrió el viernes 9 de octubre, alrededor de las 5 de la tarde, en las instalaciones de Frank Kent Cadillac. Las primeras informaciones apuntan a que las llamas comenzaron en un vehículo y se extendieron a las unidades estacionadas a su alrededor. Aunque los modelos afectados serían Cadillac Escalade IQ, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente su identidad.

Bomberos trabajaron durante toda la noche

Al llegar al concesionario, los equipos de emergencia encontraron varios vehículos eléctricos envueltos en llamas. Para contener el avance del fuego, utilizaron mantas especiales y retiraron otras unidades que estaban cerca y podían resultar afectadas.

Las labores continuaron durante la noche, con relevos de personal cada dos horas, hasta que la emergencia quedó controlada a media mañana del sábado. El balance fue de seis vehículos destruidos y otros dos con daños menores. No se reportaron personas heridas.

La causa del incendio sigue bajo investigación. Por ahora, tampoco hay pruebas que permitan relacionar el episodio con un defecto específico de fabricación.

La batería del Escalade IQ plantea un desafío

Apagar un incendio que involucra una batería eléctrica puede ser más complicado que controlar uno convencional. Las celdas pueden experimentar reacciones térmicas que vuelven a generar calor incluso después de que las llamas parecen extinguidas. Por eso, los bomberos deben aplicar procedimientos específicos y vigilar posibles reactivaciones.

Cadillac Escalade. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

El Cadillac Escalade IQ utiliza un paquete de baterías de 205 kWh de capacidad útil y ofrece una autonomía estimada de hasta 465 millas, según la configuración y las condiciones de uso.

Ese tamaño hace especialmente importante conocer el origen del fuego, aunque todavía no existe información que permita atribuir el siniestro a la batería o a otro componente del vehículo.

¿Existe relación con una llamada a revisión?

En julio, General Motors llamó a revisión a determinadas unidades de los Cadillac Escalade IQ y Escalade IQL del año modelo 2026 por un posible problema interno que podría dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

La campaña, registrada ante la NHTSA con el número 26V494, incluye dos Escalade IQ y tres Escalade IQL, además de determinadas pickups eléctricas de Chevrolet y GMC. Sin embargo, no hay evidencia que vincule ese defecto con lo ocurrido en Fort Worth.

Por ahora, la investigación deberá establecer qué vehículo originó las llamas y qué provocó el incendio. Hasta que las autoridades publiquen sus conclusiones, cualquier relación con una falla de batería sigue siendo una hipótesis y no un hecho confirmado.

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