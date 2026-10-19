Tiroteo cerca de un hospital en Chicago deja cuatro heridos, uno en estado crítico

Cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo cerca del Hospital Loretto, en el oeste de Chicago. Uno de los afectados, un hombre de 45 años, permanece en estado crítico, informó la Policía de Chicago.

Los agentes acudieron a la cuadra 600 de South Central Avenue tras recibir una llamada que alertaba sobre una persona herida por arma de fuego.

Según el reporte policial, la víctima de 45 años se encontraba en la acera cuando un sospechoso no identificado se acercó en una camioneta SUV y comenzó a disparar. El hombre recibió múltiples impactos de bala.

Tras el ataque, otras tres personas con heridas de arma de fuego llegaron a distintos hospitales de la zona.

Tres personas más llegaron a hospitales con heridas de bala

El hombre de 45 años fue trasladado al Hospital Mount Sinai, donde permanece en estado crítico, de acuerdo con las autoridades.

Una mujer de 39 años acudió por sus propios medios al Hospital Loretto con una herida de bala en el pecho. La policía informó que se encontraba en buenas condiciones.

Otro hombre, de 30 años, también llegó por sus propios medios al Hospital Loretto. Presentaba heridas de bala en el cuello y el hombro izquierdo y fue reportado en buenas condiciones.

La cuarta víctima, un hombre de 28 años, se trasladó al Hospital Stroger con dos heridas de bala en el rostro. Según la policía, su estado también era bueno.

Detectives investigan el tiroteo

Las autoridades no han divulgado la identidad del sospechoso ni han ofrecido información adicional sobre las circunstancias del ataque.

Los detectives del Área Cuatro de la Policía de Chicago quedaron a cargo de la investigación para determinar qué ocurrió y localizar al responsable.

Hasta el momento, la policía no ha informado sobre arrestos relacionados con el caso.

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