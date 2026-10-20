Hallan muertos a cinco integrantes de una familia en una vivienda de Illinois

Cinco personas fueron encontradas muertas por heridas de bala dentro de una vivienda en Mundelein, un suburbio al noroeste de Chicago, Illinois, la noche del domingo. Las autoridades informaron que las víctimas, tres hombres y dos mujeres, aparentemente pertenecían a una misma familia o mantenían una relación doméstica.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:45 p. m., cuando agentes del Departamento de Policía de Mundelein acudieron a la residencia para realizar una verificación de bienestar. Al ingresar, encontraron los cinco cuerpos y localizaron dos armas de fuego cortas dentro de la casa.

La policía no ha divulgado los nombres ni las edades de las víctimas. Tampoco ha identificado a un posible responsable ni ha establecido el motivo del tiroteo.

La policía descarta una amenaza para la comunidad

Las autoridades describieron el tiroteo como un incidente aislado y aseguraron que no existe una amenaza para la población. Sin embargo, la investigación permanece activa y las circunstancias de las cinco muertes todavía no están claras.

Agentes e investigadores permanecieron frente a la vivienda durante el lunes mientras recopilaban pruebas en el interior del inmueble y en varios vehículos estacionados en la entrada. También examinaron un automóvil ubicado frente a una funeraria situada junto a la propiedad.

Hasta el momento, la policía no ha proporcionado información sobre los vehículos inspeccionados, sus propietarios ni una posible relación con el caso.

La investigación cuenta con el apoyo del Grupo de Trabajo de Delitos Mayores del condado de Lake y de la Oficina del Médico Forense de ese condado.

Vecinos describen a la familia como tranquila

El hallazgo causó conmoción entre los residentes del vecindario, conocido por su ambiente tranquilo.

Según testimonios recogidos por medios locales, la casa pertenecía a una pareja jubilada que anteriormente administraba una clínica veterinaria. Los vecinos describieron a la familia como reservada y señalaron que no habían advertido circunstancias que anticiparan una tragedia de esta magnitud.

Una vecina que pidió mantener su identidad en reserva recordó la amabilidad de la mujer de la pareja y su cariño por los animales.

“Ella siempre hablaba conmigo sobre mi gato. Conocía a los gatos. Los amaba”, relató a CBS News.

Durante el lunes, dos mujeres que aparentemente eran amigas de la familia se acercaron a la vivienda con flores y las colocaron detrás de la cinta policial que delimitaba el área.

La Policía de Mundelein indicó que ofrecerá más información a medida que avance la investigación. Por ahora, las autoridades no han confirmado si alguna de las víctimas fue responsable de los disparos ni si las muertes corresponden a un homicidio seguido de suicidio u otra circunstancia.

Los investigadores solicitaron la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido.

Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse con el Departamento de Policía de Mundelein al 847-968-4600.

Las autoridades no han anunciado detenciones relacionadas con el caso.

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