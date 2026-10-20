Horóscopo de hoy para Tauro del 20 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 20 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Es tiempo de cumplir compromisos y responder a las demandas profesionales. Si recibes invitaciones o propuestas románticas, postérgalas hasta haber hecho tu trabajo. Desapegarte un poco de las distracciones será clave para avanzar y alcanzar el reconocimiento que mereces.

Horóscopo de amor para Tauro

Si pierdes el tiempo en grandes empresas, no solo acabarás frustrado, sino que te darás cuenta cuan importante es no permitir que tu frustración escale tanto que acabe de manera que te haga parecer hostil hacia las personas que se supone debes querer más. Tomate el tiempo para serenarte, para calmarte un poco.

Horóscopo de dinero para Tauro

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraTauro

Te estas complaciendo con muchas fantasías sexuales y deliciosas ideas pecadoras a cerca de como puedes intensificar tu relación sexual. ¡Cálmate y convierte tus sueños en realidad! Claro que no será fácil porque estas siendo muy flojo. Comprométete estableciendo la agenda tu mismo para que tu pareja haga el trabajo. Después de poco, tú también tendrás que hacer el esfuerzo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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