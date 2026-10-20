Los opositores a Putin deportados por Occidente a los que ahora Rusia envía a la guerra

Los servicios de seguridad estaban esperando cuando el vuelo aterrizó en Moscú en diciembre.

A bordo viajaban rusos que Estados Unidos había deportado, entre ellos activistas a quienes se les había denegado el asilo político.

“Fue increíblemente aterrador. Me temblaban las rodillas de miedo”, dice Katya, una de las deportadas. Hemos cambiado su nombre para proteger su identidad, ya que permanece en Rusia.

Katya había abandonado el país y solicitado asilo en EE.UU. dos años antes.

Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania en 2022, muchos países acogieron públicamente a los rusos que huían.

Pero más de cuatro años después, las medidas en relación con estos refugiados se han endurecido.

El número de rusos considerados pacifistas que están siendo devueltos por la fuerza desde países occidentales está en aumento, y la experiencia de Katya pone de relieve los riesgos potenciales a los que se enfrentan.

Las autoridades estadounidenses rechazaron su solicitud de asilo después de que ella afirmara haber aportado pruebas de que había participado en protestas y era miembro de un movimiento de oposición.

En Moscú, Katya afirma que agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso entregaron documentos militares a todos los hombres deportados, obligándolos a registrarse en la oficina de reclutamiento local, desde donde a menudo se ordena el envío de personas al frente de batalla.

Otro pasajero del vuelo y un activista confirmaron su versión.

SFS: Los servicios de seguridad rusos suelen televisar operaciones especiales contra supuestos “espías” y “traidores”.

Los agentes la interrogaron a ella, y a muchos otros, durante varias horas.

“En un momento dado, encontraron información incriminatoria en mi teléfono”, dice Katya.

“Sus caras cambiaron en un segundo. Tenía mucho miedo de que simplemente me llevaran a algún sitio”.

Finalmente, Katya fue puesta en libertad y se le permitió quedarse con sus familiares.

Sin embargo, afirma que la policía continúa llamándola y visitándola a su casa.

“Me siento como en una jaula, como en un zoológico”, dice, “Cada vez que veo un coche de policía, me aterrorizo y empiezo a pensar: ‘¿Y si vienen a por mí?'”

Katya mostró a la BBC documentos y fotografías que confirmaban su historia, la cual coincide con los relatos de otros deportados.

Expulsiones en aumento

Las expulsiones desde EE.UU. aumentaron de 222 en 2023 a más de 1.200 en 2025, en medio de un incremento generalizado de las deportaciones durante el segundo mandato de Donald Trump.

Activistas aseguran que entre los rusos deportados había disidentes y desertores del ejército, algunos de los cuales fueron encarcelados o enviados al frente tras regresar a Rusia.

Uno de ellos es Leónid Melejin, un activista pacifista que solicitó asilo en EE.UU. después de ser detenido por participar en protestas en Rusia.

Melejin había publicado en internet fotografías del presidente ruso, Vladimir Putin, acompañadas del mensaje: “Putin: asesino, fascista, usurpador”.

Tras ser deportado a Rusia el año pasado, fue acusado de “justificación del terrorismo” y condenado a seis años de prisión.

Reuters: Andréi Pivovárov fue encarcelado durante cuatro años por “llevar a cabo actividades de una organización indeseable”.

“Tenemos varios ejemplos de personas que fueron condenadas a ocho años de prisión por cruzar la frontera [rusa]”, afirma Andréi Pivovárov, del Comité Antiguerra, la principal organización de oposición rusa en el exilio.

A su vez, se están produciendo deportaciones desde Europa.

Por eso, su organización le dice a los disidentes que huyen de Rusia que la Unión Europea ya no es segura y que es mejor buscar refugio en otro lugar.

Alemania ha incrementado drásticamente el número de ciudadanos rusos deportados.

Siete fueron devueltos en 2023, cifra que ascendió a más de 110 en 2025, según datos del gobierno.

Más de 21.000 rusos solicitaron asilo en Alemania entre 2022 y 2025, pero la proporción de resoluciones favorables descendió del 29% en 2023 a tan solo el 6,8% en los primeros once meses de 2025.

“La protección solo se concede si existe un temor real y fundado de persecución”, declaró a la BBC la agencia alemana de migración y asilo, BAMF.

El año pasado, Berlín suspendió su programa de visados humanitarios para ciudadanos rusos y, en toda la Unión Europea, la proporción de solicitantes rusos a los que se les concedió algún tipo de protección de asilo cayó del 23% en 2024 a alrededor del 17% en los primeros nueve meses de 2025, según datos oficiales.

Volver a Rusia por su voluntad o por la fuerza

Los activistas de la oposición rusa que huyen de la represión se han visto atrapados en una ofensiva más amplia contra la inmigración, a medida que los gobiernos de Europa y EE.UU. endurecen las normas en medio de la presión política por el elevado número de inmigrantes irregulares y solicitudes de asilo, así como por preocupaciones de seguridad.

Los gobiernos occidentales están “centrados en limitar los programas humanitarios y a los solicitantes de asilo”, afirma la abogada Anastasia Burakova, fundadora de la organización de derechos humanos Kovcheg (que significa “arca”), que ayuda a abandonar el país a los rusos que están en contra del conflicto.

La represión responde, según ella, a la preocupación pública y al creciente apoyo a los partidos populistas de derecha.

Tras una decisión negativa sobre su solicitud de asilo, a los ciudadanos rusos a menudo se les da la oportunidad de abandonar el país por su cuenta, pero un número creciente está siendo devuelto a Rusia por la fuerza, generalmente escoltado a través de terceros países.

Varios activistas exiliados dijeron a la BBC que funcionarios de inmigración les habían asegurado que no corrían “ningún peligro” en Rusia y que, a menudo, carecían de un conocimiento adecuado de los riesgos a los que se enfrentan al regresar.

“Intenté explicarles que, si me deportaban, me meterían en prisión o me mandarían a la guerra, donde me matarían”, dice el exsoldado Artyom, que desertó del ejército ruso en 2022 después de que unos oficiales lo amenazaran con enviarlo a Ucrania.

“Simplemente no me creyeron”, señaló.

Foto proporcionada por Artyom: Artyom desertó del ejército ruso en 2022, pero fue deportado de vuelta a Rusia a través de Egipto.

Artyom sostiene que proporcionó a las autoridades estadounidenses pruebas de que se había abierto una investigación penal en su contra en Rusia por deserción.

De todas formas, fue enviado de regreso a Moscú en un vuelo de deportación vía Egipto.

“Me estaba preparando para la muerte”, recuerda el exsoldado, “Pensaba: ‘¿Cómo puedo morir sin que sea doloroso?'”.

De vuelta en Moscú, Artyom estuvo recluido en un centro de detención militar, pero logró escapar.

Ahora se encuentra escondido en el extranjero.

“Otro país podría haberme investigado mejor y haberme concedido asilo. ¿Por qué no me dieron esa oportunidad? En cambio, me deportaron directamente a Rusia”, apunta. “Eso arruinó mi vida”.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. declaró a la BBC que “todos los inmigrantes indocumentados reciben el debido proceso”.

“Si un juez determina que un inmigrante indocumentado no tiene derecho a estar en este país, lo deportaremos”, aseguró.

Persecución por publicaciones en redes

La represión en materia de asilo se produce en un momento en que la represión dentro de Rusia ha alcanzado “un nivel sin precedentes”, según la organización de derechos humanos Memorial, ganadora del premio Nobel.

Su lista de presos políticos aumentó de 803 a 1.265 durante 2025, un incremento récord.

La embajada rusa en Londres no respondió a la solicitud de comentarios.

El activista Mijaíl afirma que él y su esposa Dasha esperan ser deportados de Finlandia “en cualquier momento”. Sus nombres están cambiados para proteger su identidad.

Las autoridades rusas bloquearon sus cuentas en redes sociales por publicaciones contra la guerra, y la policía visitó a su madre y lo acusó de difundir “información falsa”.

Reuters: Podría haber una nueva ola de movilización en Rusia para reforzar las filas en Ucrania.

Dasha es testigo de Jehová, una organización prohibida en Rusia por considerarla “extremista”.

La pareja proporcionó a las autoridades finlandesas pruebas, a las que tuvo acceso la BBC, incluyendo un video en el que la policía rusa le comunica a su madre que más de 300 publicaciones habían infringido la ley rusa.

Una sola publicación puede acarrear una larga condena de prisión.

El Servicio de Inmigración finlandés ha rechazado su solicitud de asilo en cinco ocasiones, al considerar que “no existen motivos razonables para creer” que la pareja sufriría graves violaciones de sus derechos si fuera devuelta.

“Estamos aquí sentados y alguien podría llamar a nuestra puerta en cualquier momento, llevarnos a la frontera rusa y entregarnos a las autoridades”, dice Mijaíl. “¡Tememos por nuestras vidas!”

“Vinimos a Finlandia en busca de ayuda, y nos la están negando”, añade. “Mi esposa llora constantemente”.

Amnistía Internacional, que apoya a la pareja, afirma que podrían enfrentarse a un “riesgo real” de detención, enjuiciamiento, encarcelamiento y tortura si regresan.

El Servicio Finlandés de Inmigración afirmó que todas las decisiones sobre asilo se basan en las normas del derecho internacional de los refugiados y que el porcentaje de rusos que reciben asilo está en consonancia con la media de la Unión Europea.

Para Mijaíl y Dasha, la amenaza de deportación surge en un momento en que cada vez más rusos podrían estar considerando abandonar el país.

En Rusia, muchos creen que Putin podría anunciar una nueva movilización para reforzar las filas de su ejército en Ucrania, algo que el Kremlin niega.

La última acción parecida, ocurrida en 2022, provocó que cientos de miles de personas huyeran, muchas de ellas a antiguos estados soviéticos como Armenia y Georgia.

La organización de Anastasia Burakova asegura que las solicitudes de ayuda de rusos que desean emigrar se multiplicaron por diez en agosto en comparación con mayo.

Para quienes ahora buscan escapar, la pregunta es si Occidente les ofrecerá refugio o los devolverá a su país de origen.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.