Perú recibirá una nueva misión del Vaticano para visita del papa León XIV

La misión de avanzada del Vaticano, que coordina la visita del papa León XIV a Perú, volverá al país andino el próximo 26 de octubre, informó el canciller peruano Carlos Espá, y aseguró que el viaje papal se mantiene pese a la reciente operación por cáncer de pulmón a la que fue sometido.

Espá se presentó ante la comisión de relaciones exteriores del Legislativo para informar sobre la coordinación de la visita del papa León XIV, la incorporación de Perú al Escudo de las Américas y la situación de los peruanos en Rusia, entre otros temas.

“La visita del papa va a ser un bálsamo de reconciliación para todos los peruanos, pero como todos sabemos, la salud del papa nos preocupa. Nosotros seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada y estamos elevando nuestras plegarias” para que se recupere plenamente, expresó.

El canciller aseguró que han avanzado en temas como el “papamóvil”, las rutas por aire y por tierra que recorrerá la delegación que acompañará a León XIV, además de las facilidades para la prensa internacional, el sistema de registro y acreditación general.

El papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene programada del 6 al 16 de noviembre su primera gira por América Latina para recorrer Uruguay, Argentina y Perú.

Perú ocupa la segunda mitad del viaje, al estar previsto un total de seis días para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en lo que supondrá su reencuentro con el país que lo marcó en su vida apostólica al haber pasado más de 20 años en él, durante los cuales pasó de misionero a obispo.

Con la noticia de su reciente operación, en la que se le extirpó un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma, los fieles peruanos acudieron a los templos a pedir por su pronta recuperación y la Iglesia católica peruana encomendó su salud a la intercesión del Señor de los Milagros.

Tras recibir el alta el sábado y presidir el rezo del ángelus el domingo, el Vaticano informó este lunes que León XIV sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y que el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro.

El pontífice de 71 años permanecerá en el Vaticano, según las citadas fuentes, y no se desplazará esta semana a la localidad de Castelgandolfo -a unos 30 kilómetros de Roma- como solía hacer antes de su operación.

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