Sheinbaum lidera por segundo mes la aprobación presidencial en América Latina; Delcy Rodríguez y Arévalo quedan al fondo
Cristian Buttié, director general de la consultora, señaló que Sheinbaum y Bukele conectan con el electorado, aunque sean de corrientes ideológicas opuestas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conserva el primer puesto en la clasificación de mandatarios latinoamericanos con mejor imagen pública, mientras que Nayib Bukele, de El Salvador, se acerca a su nivel de aprobación. En el extremo opuesto aparecen Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, según una encuesta de CB Global Data correspondiente a octubre de 2026.
Sheinbaum obtuvo una valoración positiva de 69.3% y una negativa de 27.6%, lo que representa una ligera mejora frente a septiembre, cuando registró 69% de opiniones favorables. Bukele se ubicó en segundo lugar con 68.3% de aprobación y 27.9% de rechazo. Su respaldo aumentó desde el 66.2% registrado el mes anterior, con lo que redujo la diferencia respecto a la mandataria mexicana a un punto porcentual.
Cristian Buttié, director general de CB Global Data, explicó que ambos gobernantes representan modelos políticos diferentes, aunque comparten elementos que ayudan a mantener su popularidad. “Ideológicamente están en las antípodas, pero ambos comparten tres claves: atendieron la demanda que su sociedad consideraba prioritaria, sostienen una comunicación directa y permanente (la conferencia de prensa matutina en un caso, las redes en el otro) y ofrecen una sensación de gobierno presente en una región donde predomina la frustración”, afirmó.
Después de Sheinbaum y Bukele, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ocupó el tercer puesto con 51.9% de imagen positiva y 42.5% negativa. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quedó cuarta con 51% de aprobación. El colombiano Abelardo de la Espriella apareció en quinto lugar, con 49.7% de respaldo, seguido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien obtuvo 47.5%.
Fujimori registra la mayor caída de aprobación
La encuesta también identificó retrocesos importantes entre algunos mandatarios. Keiko Fujimori, de Perú, quedó séptima, con 46.3% de valoración favorable y 50.8% negativa, después de perder 6.1 puntos porcentuales respecto a septiembre, la mayor caída del estudio.
Buttié relacionó ese descenso con la creciente preocupación por la delincuencia y la percepción de que el gobierno no ofrece respuestas efectivas ante la inseguridad.
El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ocupó el octavo puesto, con 45.3% de opiniones positivas y 50.5% negativas. Su aprobación disminuyó 3.2 puntos frente al mes anterior. Más abajo aparecen Nasry Asfura, de Honduras, con 44.1% de respaldo; Santiago Peña, de Paraguay, con 42.9%; y Rodrigo Paz, de Bolivia, con 41.1%.
El presidente chileno José Antonio Kast registró 38.8% de valoración positiva y 56.8% negativa. Según Buttié, su retroceso podría reflejar el desgaste temprano de los gobiernos que asumieron el poder en 2026 y la exigencia ciudadana de resultados en economía y seguridad.
Javier Milei, de Argentina, obtuvo 36.1% de aprobación y 59% de rechazo, mientras que Daniel Ortega, de Nicaragua, alcanzó 35.7% de opiniones favorables.
Delcy Rodríguez quedó penúltima con 32.3% de imagen positiva y 60.9% negativa. Bernardo Arévalo cerró la clasificación con 31% de aprobación y 63.1% de rechazo. CB Global Data realizó el sondeo del 5 al 8 de octubre en 18 países latinoamericanos, con participantes mayores de 18 años.
Las muestras oscilaron entre 1,959 y 3,911 personas por país, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ±1.6 a ±2.2 puntos porcentuales.
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