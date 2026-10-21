6 beneficios poco conocidos de Costco





Una publicación viral me dio curiosidad y me llevó a pedirles su opinión experta a mis colegas de CR. Resulta que Costco tiene mucho más de lo que cabe en el carrito.

Un viaje en metro a Costco exige, como mínimo, una rebanada de pizza. A la derecha, mi carrito de compras, no mi minivan.

By Brian Vines

Como hombre que vive en Brooklyn, sin hijos ni auto, Costco y todo lo que vende en tamaños gigantescos parecen no estar hechos para mí.

A pesar de mis dudas, en 2021 decidí intentarlo y pagué $60 por una membresía básica. En mi primera visita gasté $256 en productos básicos, además de crisantemos en maceta, un envase absurdamente grande de yogur griego y el indispensable pollo rostizado.

Esa primera visita también fue la última. Si tomo en cuenta el tiempo que me lleva llegar a la tienda en transporte público, los productos en tamaños enormes, la tentación de añadir cosas al carrito para justificar el viaje y la necesidad de ir de todos modos al supermercado local para comprar lo que falta, queda claro que Costco no es para mí, aunque ocupa el primer lugar en la lista de CR de los supermercados menos caros.

Pero una publicación reciente en Threads me hizo cuestionar esa conclusión. Decía:

“Mi membresía de Costco se renueva pronto y estoy seguro de que no la estoy aprovechando al máximo. ¿Qué beneficios poco conocidos debería saber?”

Ver cómo la publicación acumulaba más de 82,000 “me gusta”, 6 millones de vistas y 11,000 comentarios de fieles clientes de Costco, que compartían consejos para sacarle el mayor provecho a la membresía, me hizo sentir como un verdadero tonto. Una sensación que empeoró al recordar que trabajo en una organización llena de profesionales con habilidades muy específicas, todos dedicados a hacer que el mercado sea más seguro y equitativo para los consumidores.

Al limitarme a comprar en la tienda y no aprovechar todos los beneficios de la membresía, estaba dejando dinero sobre la mesa. Y prefiero tener mi dinero en el bolsillo, o en una cuenta de ahorros de alto rendimiento.

Ya sea que compres al por mayor con frecuencia o visites Costco de vez en cuando, si eres miembro hay beneficios poco conocidos que ya pagaste. Para ayudarte a no dejar pasar esas oportunidades, aquí tienes seis ventajas que les encantan a los fans de Costco y que los expertos de CR dicen que vale la pena considerar.

Beneficio 1: Grandes ahorros en llantas

Costco es una de las opciones de CR entre los mejores vendedores de llantas de 2026. Cerca de 600 tiendas Costco en todo el país tienen centros de llantas donde puedes comprarlas —también puedes pedirlas por internet— e instalarlas, rotarlas y balancearlas durante toda su vida útil sin pagar más que el precio inicial de compra.

La cobertura experta de CR sobre llantas puede ayudarte a saber cuándo conviene repararlas o reemplazarlas, y qué debes conocer sobre tus opciones. Algo a tener en cuenta: una encuesta de 2024 a más de 24,500 miembros de CR encontró que la selección de Costco puede ser más limitada que la de otros vendedores de llantas. Pero la tienda ofrece modelos de marcas reconocidas, como BFGoodrich, Firestone y Michelin.

Beneficio 2: Descuento en mantenimiento de autos

Sin importar dónde compres tus llantas, una membresía de Costco te da un 15 por ciento de descuento en ciertos servicios, piezas y accesorios en concesionarios y talleres independientes participantes de todo el país.

Jon Linkov, editor de Autos de CR, recomienda leer muy bien la letra pequeña: “El descuento no se puede usar para trabajos como cambios de aceite, reparaciones cubiertas por la garantía o por una póliza de seguro, ni para inspecciones exigidas por el estado. Tampoco se puede combinar con otros descuentos que ofrezca el centro de servicio”. Consulta los consejos de CR para encontrar un taller de reparación de buena calidad. Si no estás seguro de que te estén dando un buen precio, “lleva el presupuesto de Costco y pregunta si tu taller local puede igualar o mejorar ese precio por el mismo trabajo”.

Para obtener el descuento de Costco, inicia sesión en Costco Auto Program, proporciona la marca de tu vehículo, tu número de membresía y código postal. Recibirás por correo electrónico un cupón para usar en un centro de servicio elegible.

Beneficio 3: Dinero por tu tecnología vieja

Como casi todas las personas que leen esto, tengo un cajón lleno de cosas que no uso. Lo típico: cordones de zapatos, un termómetro suelto, algunas cajas de fósforos y menús viejos de restaurantes. Si entre esas cosas tienes un smartphone o una tableta vieja, el programa de intercambio de dispositivos de Costco puede convertirla en dinero, más o menos.

Courtney Lindwall, reportera de tecnología de CR, lo aprueba. “Los programas de intercambio como este benefician a todos. Les dan una segunda vida a tus dispositivos, lo que ayuda a impulsar una economía más circular”.

Una empresa de Atlanta llamada Phobio gestiona el programa de intercambio y verifica por internet el valor de tu laptop, teléfono, tableta o reloj inteligente viejo. No puedes dejar el dispositivo en Costco, pero puedes descargar una etiqueta de envío prepagada e incluso pedir una caja. Una vez que Phobio inspecciona y aprueba el dispositivo, te enviará por correo electrónico una Costco Shop Card digital. Para darte una idea del valor: un Apple iPhone 15 Pro de 128 GB puede valer hasta $290 en una Costco Shop Card. Mi viejo Google Pixel 7a —no me juzgues— vale $40.

Beneficio 4: Garantías extendidas para electrodomésticos

Comprar electrodomésticos grandes en Costco, como los refrigeradores y lavavajillas mejor calificados por CR, también incluye entrega y conexión básica, piezas de instalación sin costo —como cables eléctricos y líneas de agua— y el retiro de tu electrodoméstico viejo. Además, Costco extiende sin costo la garantía del fabricante de los electrodomésticos grandes a dos años.

Paul Hope, editor de Hogar de CR, reúne datos sobre los electrodomésticos más y menos confiables, y sabe bastante sobre Costco y las garantías: “En un momento en que otros minoristas están reduciendo los beneficios de entrega, Costco no lo está haciendo. Además, tienes 90 días completos para devolver el producto por cualquier motivo”. Paul dice que las encuestas de CR históricamente han encontrado que no vale la pena pagar por una garantía extendida de electrodomésticos. “¡Pero recibirla gratis es otra historia! En Home Depot, por un refrigerador Samsung Bespoke de $2,000, pagarías $210 adicionales por una garantía extendida de tres años”.

Beneficio 5: Ahorros en alquiler de autos

La página de Costco Travel puede ayudarte a reservar desde un safari africano hasta un crucero por Alaska, pero la verdadera ventaja para el día a día es su herramienta para alquilar autos. Compara tarifas de Alamo, Avis, Budget y Enterprise para encontrar el precio más bajo para las fechas y el destino que elijas.

Lisa Gill, reportera de investigaciones de CR, explica con detalle la ventaja de alquilar a través de Costco: “El mejor beneficio podría ser el 25 por ciento de descuento en el alquiler de camiones de Budget, que se aplica a todos los tamaños de camiones y vans de hasta 26 pies. Es una oferta excelente. Pero cuidado: contrata un seguro para el camión de alquiler, porque es muy probable que tu tarjeta de crédito o tu seguro de auto actual no te cubran en caso de accidente, ya que un camión de alquiler probablemente pertenece a una categoría distinta a la del vehículo que manejas normalmente”.

Las personas que comentaron en la publicación de Threads —la que me llevó a investigar todo esto— también mencionaron beneficios adicionales, como un conductor adicional sin costo y millaje ilimitado, como razones para preferir el portal de Costco frente a otros sitios de reservas.

Beneficio 6: Tarjetas de regalo con descuento

Las tarjetas de regalo dividen opiniones. Para algunas personas son un detalle considerado; para otras, una compra fácil de último minuto. Me siento un poco mal al regalar una, pero me encanta recibirla si es para Olive Garden o Jamba Juice. Independientemente de lo que pienses, Costco tiene una amplia variedad de tarjetas de regalo con descuentos de hasta 20 por ciento sobre su valor nominal. Ya sea que vayas a pedir una Bloomin’ Onion en Outback Steakhouse o a comprar una camiseta en Gap, puedes conseguir dos tarjetas de regalo de $50 —$100 para gastar— por $79.99.

Resulta que una membresía de Costco es más que un pase para comprar toallas de papel y televisores de pantalla grande al por mayor y a buen precio; también puede ayudarte a ahorrar en algunos gastos importantes.

Dejé que mi membresía de Costco venciera y me arrepiento. Si ya eres miembro o estás pensando en unirte a los 145 millones de compradores de Costco que llevan su tarjeta de membresía, no dejes dinero sobre la mesa. Haz preguntas en la tienda, suscríbete para recibir actualizaciones y ofertas por correo electrónico, y descarga la aplicación. Y si necesitas motivación para aprovechar al máximo tu membresía, siempre puedes pedir recomendaciones en redes sociales.

Nota del editor: Esta historia se publicó originalmente en Bread and Butter, el boletín de Consumer Reports en Substack, en octubre de 2026.

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