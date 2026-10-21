Arrestan en Kansas a un hombre que amenazó a Trump en Facebook: “Voy a matar a este pedófilo”, señaló

Las alarmas de seguridad se encendieron nuevamente en el país luego de que autoridades federales arrestaran en Clearwater, Kansas, a un hombre de 24 años acusado de publicar explícitas amenazas de muerte en redes sociales contra el presidente Donald Trump, poco antes de su presentación en la zona de Wichita. El sospechoso, identificado como Jaden J. Read, fue puesto bajo custodia federal tras una denuncia anónima enviada a Crime Stoppers.

La alerta condujo a los investigadores hacia inquietantes comentarios vertidos en Facebook sobre la cobertura de los medios locales KAKE News y KWCH 12 News respecto al evento proselitista del mandatario.

“Disparemos a Trump, en serio, ¿dónde está nuestro tirador?”, escribió Read en una de sus publicaciones. Minutos después agregó un mensaje aún más directo: “Acabo de conseguir una bala del calibre .308 y otra del .305 y voy a matar a este pedófilo”. Los investigadores también encontraron otros dos comentarios amenazantes en respuesta a una publicación de KWCH 12 News relacionada con la visita presidencial.

“¿Podemos dispararle en Kansas, por favor? Yo mismo lo haré”, escribió Read en uno de los mensajes. En otro comentario, afirmó conocer el lugar donde Trump pronunciaría su discurso y haber identificado los tejados de los alrededores. Las autoridades consideraron preocupantes las publicaciones y procedieron a investigar las amenazas.

? BREAKING: A Kansas man has been ARRESTED after threatening to assassinate President Trump ahead of **TONIGHT'S RALLY**



He vowed to "Kirk" Trump…?



THANK GOD THEY GOT HIM. This is NOT a game ??



Jaden J. Read of Clearwater reportedly posted: "IK where your speech will be.? pic.twitter.com/vV6WKOCbos — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 19, 2026

Fiscalía advierte sobre los límites de la libertad de expresión

Read quedó bajo custodia federal mientras espera su audiencia de detención, luego de que la Fiscalía presentara una denuncia penal el 17 de octubre. “La violencia política y las amenazas de violencia política no serán toleradas”, declaró el fiscal federal Ryan A. Kriegshauser.

“La Primera Enmienda permite el desacuerdo constructivo, pero existen límites. Insto a la ciudadanía a que se mantenga dentro de los límites de la libertad de expresión protegida por la Constitución”, agregó el funcionario.

La investigación involucró al Servicio Secreto, al Servicio de Alguaciles, a la Oficina de Investigación de Kansas, a la Patrulla de Carreteras estatal y al Departamento de Policía de Wichita. Trump visitó Kansas para participar en un acto político en apoyo al senador republicano Roger Marshall, quien busca la reelección frente al demócrata Adam Hamilton en una contienda que ha generado atención en ese estado tradicionalmente republicano.

El evento también estuvo marcado por interrupciones de manifestantes, mientras grupos de personas se congregaron afuera del Heartland Credit Union Arena, donde el presidente pronunció su discurso. El arresto se produce en un contexto de preocupación por la seguridad del mandatario, quien ha enfrentado incidentes armados y amenazas durante su trayectoria política. Sin embargo, las acusaciones contra Read deberán seguir su curso judicial y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.

Sigue leyendo: