Trump culpa a ex responsable del FBI por desaparecer gran parte de la información sobre su atentado

El presidente Donald Trump señaló a Christopher Wray, ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), por presuntamente haberle ordenado a la agencia a su cargo desaparecer gran parte de la información sobre el atentado que sufrió en Butler, Pensilvania, el 13 de julio 2024.

Mientras llevaba a cabo un acto de campaña, aquel sábado por la tarde el republicano fue rozado por un disparo surgido de un rifle de largo alcance.

En cuestión de segundos, al ver cómo al magnate neoyorquino le escurría sangre de su oreja derecha, un grupo de agentes del Servicio Secreto lo escoltó hasta sacarlo del lugar donde se pretendía realizar un mitin de campaña.

A la par, un escuadrón de francotiradores acabó con la vida de Thomas Matthew Crooks, estudiante de 20 años, responsable de herir a Trump, así como a un civil, pero además de matar otro hombre tras disparar en varias ocasiones desde el tejado de un edificio cercano.

Ante la magnitud del incidente, el FBI inició una investigación para determinar si existían más involucrados en el atentado.

Christopher Wray, ex director del FBI, determinó que el responsable de haber disparado en contra de Donald Trump en 2024, actuó de manera solitaria. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

El punto controversial es que el perfil del atacante se definió como el de un joven sumamente aislado y sin un círculo social activo, por lo que su motivación exacta para dispararle a Trump continúa siendo un misterio.

A más de dos años de distancia, el actual mandatario de la nación recurrió a la plataforma Truth Social para exigir que se le finque una responsabilidad a Christopher Wray por presuntamente alterar o perder información sobre el ataque que sufrió.

“Para cuando asumí el cargo, el 20 de enero, la mayor parte de la información había desaparecido, estaba alterada, falseada o se había perdido. ¡Acaban de encontrar nueva información! ¿Por qué no se vio hace tiempo? Todo esto fue una conspiración demócrata para sacarme de las elecciones, que fracasó.

El policía corrupto Christopher Wray debería pagar un precio por la forma en que gestionó este intento de asesinato y, desde luego, por las cosas que dijo”, indica parte de un mensaje carente de pruebas para demostrar los señalamientos del jefe de la nación quien, a medida que se acercan las elecciones intermedias pretende recuperar el respaldo de la ciudadanía hacia su desempeño al frente de la Casa Blanca.

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