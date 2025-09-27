Trump acusa al exdirector del FBI Christopher Wray de mentir sobre el asalto al Capitolio

El presidente Donald Trump acusó el sábado al exdirector del FBI Christopher Wray de mentir sobre la presencia de agentes del FBI durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La acusación del presidente ocurre apenas días de que otro exdirector del FBI, James Comey, fuera acusado de cometer delitos por el Departamento de Justicia.

Trump afirmó, sin proporcionar pruebas, que el FBI “colocó en secreto” agentes entre las multitudes para que actuaran como “agitadores e insurrectos”, en lugar de como agentes del orden público, en lo que llamó “el engaño del 6 de enero”.

“¡Esto difiere de lo que el director Christopher Wray afirmó una y otra vez! Así es, como ahora se ha descubierto, agentes del FBI estuvieron presentes en la protesta del 6 de enero, probablemente actuando como agitadores e insurrectos, pero ciertamente no como ‘agentes del orden público'”, declaró Trump en Truth Social.

El presidente pidió conocer la identidad de todos los supuestos agentes infiltrados y “qué estaban haciendo ese ahora ‘histórico’ día”.

“Muchos grandes patriotas estadounidenses tuvieron que pagar un precio muy alto sólo por amor a su país. Les debo esta investigación sobre ‘policías sucios y políticos corruptos’. Christopher Wray, entonces director del FBI, tiene grandes explicaciones que dar”, añadió el republicano.

En su regreso al poder el pasado enero, Trump indultó y conmutó las penas de todos los condenados por el asalto del Capitolio después de que se confirmara su derrota contra el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2021.

El pasado mes de diciembre, el entonces inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, publicó un informe negando que existiesen pruebas de que agentes del FBI hubiesen participado en el asalto al Capitolio.

“No encontramos evidencia en los materiales que revisamos ni en los testimonios que recibimos que muestre o sugiera que el FBI tuviera empleados encubiertos en las distintas multitudes de protesta o en el Capitolio, el 6 de enero”, recoge el comunicado publicado tras la investigación.

Trump acusó a Wray, a quien nombró director del FBI durante su primer mandato, unos días después de que se conociera la imputación contra el también exdirector del FBI, James Comey.

A Comey se le acusa de haber mentido durante una comparecencia en el Congreso en 2020, al negar que filtró a la prensa la investigación sobre los supuestos vínculos entre la campaña de Trump y Rusia, algo que Comey continúa negando.

Días antes, Trump había instado a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos.

“Son dos seguidos, Comey y Wray, los que fueron sorprendidos mintiendo, con el destino de nuestro gran país en juego. ¡NO PODEMOS PERMITIR QUE ESTO VUELVA A SUCEDER NUNCA MÁS EN EE.UU.!”, añadió al final de su mensaje.

Sigue leyendo:

· Kamala Harris arremete en contra de Donald Trump por ser “implacable” con sus adversarios

· James Comey, exdirector del FBI, afirma que él y su familia no se arrodillarán ante Donald Trump

· Gran jurado acusa a James Comey, exdirector del FBI y un objetivo de Trump