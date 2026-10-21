Avión de American Airlines sufre una falla en los frenos y revienta un neumático al aterrizar en Chicago

Un avión de American Airlines que viajaba desde Barcelona, España, reportó problemas con los frenos y el reventón de un neumático después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, Illinois, el martes por la tarde. Los 234 pasajeros y los 11 miembros de la tripulación se encontraban a bordo y fueron trasladados de manera segura hasta la terminal.

El vuelo 41, operado con un Boeing 787-800, aterrizó alrededor de las 2:30 p. m., hora local, informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) a Fox News Digital.

Según la agencia, la tripulación reportó primero un problema con los frenos y posteriormente el reventón de un neumático.

Los pasajeros fueron trasladados en autobús

Tras el aterrizaje, los pasajeros descendieron del avión mediante escaleras y fueron trasladados en autobuses hasta la terminal del aeropuerto, de acuerdo con la FAA.

American Airlines indicó que los equipos de emergencia acudieron al lugar como medida preventiva. La aerolínea confirmó que todos los pasajeros fueron transportados de forma segura y que la aeronave quedó fuera de servicio para que su equipo de mantenimiento realizara una inspección.

La compañía también ofreció disculpas a los clientes por la experiencia.

La FAA investigará el incidente

La Administración Federal de Aviación anunció que investigará lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha determinado la causa de la falla reportada en los frenos ni se han divulgado detalles adicionales sobre las condiciones del neumático.

El aterrizaje se produjo sin que la FAA informara de heridos entre las personas que viajaban en el avión.

La investigación permitirá establecer qué provocó el problema técnico y si existieron otros factores que contribuyeron al incidente.

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