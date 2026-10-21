Horóscopo de hoy para Escorpio del 21 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tienes una personalidad dominante y sueles persuadir a los demás con estrategias. Sin embargo, si buscas el bienestar de tu familia, permite que cada integrante tenga libertad para elegir su propio estilo. Respetar la individualidad de cada uno favorecerá una convivencia más unida.

Horóscopo de amor para Escorpio

En tu vida romántica puedes expresar abiertamente tus intenciones. Usas cualquier oportunidad para simplificar tu situación teniendo pláticas constructivas con tu pareja. Si eres soltero, necesitas decidir cuáles son tus ambiciones y hacer decisiones que te den cierta claridad sobre posibles relaciones futuras.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Ser totalmente pasivo es un gran placer y emoción para ti. Solo el pensamiento de darte totalmente a tu pareja verdaderamente te excita. Deja que tu pareja haga contigo lo que quiera. Ya sea un rapidito incontrolado en un sitio exótico o el ser atado y tener los ojos vendados, si te unes y muestras entusiasmo, lo disfrutarás.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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