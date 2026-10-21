Verdades ocultas saldrán a la luz para 4 signos del zodiaco el 23 de octubre

El 23 de octubre de 2026 podría convertirse en una fecha significativa para cuatro signos del zodiaco.

Según interpretaciones astrológicas, el cazimi de Venus en Escorpio marcará un momento de reflexión y posibles revelaciones relacionadas con el amor, la confianza, las finanzas y los acuerdos personales.

Escorpio, Tauro, Libra y Acuario serán los protagonistas de estas predicciones, que invitan a prestar atención a aquello que durante las últimas semanas permaneció sin resolver.

Este fenómeno ocurre mientras Venus atraviesa su periodo retrógrado, una etapa que la astrología relaciona con la revisión de los vínculos afectivos, los valores personales y las decisiones económicas.

Para estos signos, la recomendación será escuchar con atención, reconocer lo que realmente necesitan y afrontar las conversaciones que han estado posponiendo, dijeron expertos del sitio Times Of India.

¿Qué significa Venus cazimi en Escorpio?

En astrología, el término cazimi procede del árabe y significa “en el corazón”. Se utiliza para describir la posición de un planeta muy cerca del centro del Sol.

A diferencia de otras posiciones cercanas al Sol, que suelen interpretarse como debilitantes, el cazimi se considera un momento de fortalecimiento simbólico del planeta involucrado, explicaron los astrólogos.

Venus se relaciona con el amor, las relaciones, el placer, los valores y el dinero.

Su retrogradación invita, desde la perspectiva astrológica, a revisar qué deseamos, qué estamos dispuestos a ofrecer y cuáles son los acuerdos que realmente funcionan.

El cazimi representa simbólicamente un punto de inflexión dentro de ese proceso. Al producirse en Escorpio, un signo asociado con la intimidad, los secretos y las transformaciones emocionales, las predicciones ponen el foco en aquello que necesita reconocerse para avanzar.

Dicho lo anterior, estos son los 4 signos del zodiaco que podrían descubrir verdades el 23 de octubre.

1. Escorpio

Escorpio será uno de los signos más relacionados con este evento, ya que Venus cazimi se produce en su territorio zodiacal.

Una emoción que ha permanecido oculta desde hace meses podría adquirir mayor importancia y llevarte a reconsiderar una relación, un compromiso o incluso una decisión profesional.

Quizá descubras que necesitas más estabilidad sentimental o que un trabajo bien remunerado te está costando demasiado en términos de bienestar personal.

La clave estará en identificar lo que deseas antes de comunicarlo. Para aprovechar esta etapa, expresa tus necesidades con calma y establece límites claros.

No necesitas explicar cada detalle de tus sentimientos para hacer valer una decisión.

2. Tauro

Tauro, signo opuesto a Escorpio, podría centrar su atención en el dinero y las responsabilidades compartidas.

Una cuenta conjunta, el reparto de los gastos del hogar o un préstamo familiar podrían convertirse en asuntos que necesitan una revisión más profunda.

Las predicciones astrológicas también relacionan este periodo con la necesidad de hablar sobre posibles desequilibrios económicos que anteriormente se habían ignorado.

En lugar de evitar una conversación incómoda, revisa los movimientos bancarios, compara los pagos y aclara cualquier diferencia.

Hablar de dinero no tiene por qué provocar un conflicto: establecer acuerdos transparentes puede fortalecer la confianza entre las personas involucradas.

3. Libra

Venus es el planeta regente de Libra, por lo que este signo también tendrá un papel destacado en las interpretaciones del cazimi.

Una relación que parecía estancada podría convertirse en motivo de reflexión y abrir la puerta a una conversación más honesta.

En el amor, podrías reconocer qué necesitas para sentirte valorado y qué aspectos de una relación requieren cambios.

En el ámbito profesional, también será importante revisar acuerdos y expectativas. Libra suele asociarse con la búsqueda de armonía.

Sin embargo, mantener la paz no significa aceptar todo. Expresa qué consideras justo y escucha la postura de la otra persona para encontrar una solución equilibrada.

4. Acuario

Para Acuario, las predicciones ponen el énfasis en la independencia y la sinceridad.

La combinación de los movimientos de Venus y Plutón invita simbólicamente a examinar cómo se equilibran la libertad individual y el compromiso dentro de las relaciones.

Una pareja podría pedirte mayor transparencia, mientras que una amistad podría necesitar aclarar cuáles son los límites de su vínculo.

En lugar de responder con generalidades, explica qué espacio personal necesitas y qué compromisos estás dispuesto a asumir. La honestidad será más útil cuando esté acompañada de acciones coherentes.