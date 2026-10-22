Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 22 al 28 de octubre

Jueves 22

Beasts en el Music Center

El Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) presenta BEASTS, una instalación lúdica y participativa que invita a los visitantes a encontrarse con un “gwoemul”, una criatura metamórfica del folclor coreano. Creado por los artistas Scarlett Kim y Anthony Storniolo, este es un mundo retrofuturista, suspendido entre Seúl y Los Ángeles, y explora la mitología, la memoria y las posibilidades. Termina el 20 de diciembre. Entrada gratuita con reservación. Informes musiccenter.org.

Hospital of Emotions en St. Vincent Medical Center

El Hospital of Emotions, en el antiguo St. Vincent Medical Center (2131 W. 3rd St., Los Ángeles) es una exposición de arte inmersivo a gran escala, en donde más de 70 artistas han transformado más de 80 habitaciones en instalaciones artísticas interactivas. Las exhibiciones After Dark y Below son experiencias nocturnas especiales con temática de Halloween. Estas dos exhibiciones terminan el 1 de noviembre. Boletos desde $43. Informes hospitalofemotions.com.

Foto: Cortesía

Altar de Muertos en St. Vincent Medical Center

También como parte del Hospital of Emotions, en el St. Vincent Medical Center (2131 W. 3rd St., Los Ángeles), está disponible una ofrenda del Día de los Muertos dentro de la experiencia del hospital, no de la experiencia After Dark. El altar honra esta tradición y explora las emociones atadas a los recuerdos, del amor y el duelo a la gratitud y la esperanza. Los asistentes pueden llevar flores, fotos y comida para dedicarlas a sus seres queridos fallecidos. Termina el 1 de noviembre. Boletos desde $39. Informes hospitalofemotions.com.

Fantasmas en Hollywood

El Ghost City Tour por Hollywood es un recorrido a pie de 90 minutos por algunos de los lugares más icónicos del corazón de la meca del cine. Los visitantes conocen uno de los lados más inquietantes de esta industria a través de las leyendas de muertes de famosos en lugares como el hotel Roosevelt y el teatro El Capitán. Todos los días a partir de las 8 pm. Boletos desde $15. Informes ghostcitytours.com.

Foto: Amy Graves Photography

Viernes 23

Hotel Transylvania en el Cayton

El Cayton Children’s Museum (395 Santa Monica Pl., Suite 374, Santa Monica) proyectará la película animada Hotel Transylvania fuera del horario habitual del museo. Habrá juegos y actividades y las familias podrán explorar el museo durante este horario. Viernes 23 de octubre a las 5:30 pm. Boletos desde $5. Informes caytonmuseum.org.

Foto: Cortesía Crédito: Sony Pictures

Jerome Robbins en el Ahmanson Theatre

El Ballet Festival: Jerome Robbins es un evento que trae al Ahmanson Theatre (135 N. Grand Ave., Los Angeles) tres programas durante tres días con las obras más emblemáticas de este visionario que contribuyó a dar forma al ballet estadounidense al fusionar el ballet clásico con una teatralidad impregnada de jazz. Viernes 23 y sábado 24 de octubre a las 7:30 pm, y domingo 25 de octubre a las 2 pm. Boletos desde $39. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía Crédito: Steven Pisano

Sábado 24

Intocable en el Honda Center

La banda tejana Intocable continúa con su gira Cultura y llegará por una noche al Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim). Además interpretará sus éxitos de más de 30 años de carrera. Sábado 24 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $69. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Boo at the L.A. Zoo

Halloween está por llegar al Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) con el inicio de Boo at the L.A. Zoo, donde los visitantes de todas las edades pueden participar en el trick-or-treat, charlar con los cuidadores, ver cómo se alimenta a los animales con calabazas, tomarse fotos temáticas, ver presentaciones en vivo y más. Sábados y domingos hasta el 1 de noviembre. Boletos desde $22. Informes lazoo.org.

Foto: Jamie Pham

Día de los Muertos en Hollywood Forever

El Día de los Muertos en el cementerio Hollywood Forever (6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles) celebra su 27 edición con el tema, Bajo un mismo cielo. Habrá exhibición de altares, comida típica, vendedores locales, música de DJs y las actuaciones de Danny Lux (en la foto), Trish Toledo, Tropa Mágica y Los Shadows. Sábado 24 de octubre de 12 pm a 12 am. Boletos desde $27. Informes ladayofthedead.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Monster Mash en el museo Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta Monster Mash, una jornada “de miedo” que incluirá demostraciones de maquillaje de efectos especiales, apariciones de monstruos, proyecciones de películas y otras actividades; todo ello en torno a la figura del vampiro, esa célebre criatura de la oscuridad. Sábado 24 de octubre a las 11 am. Boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Foto: Cortesía

Juana Molina en Sid The Cat

La cantante y compositora Juana Molina ofrecerá un par de conciertos en el auditorio Sid The Cat (1022 El Centro St., South Pasadena. Interpretará temas de “DOGA”, su primer disco de estudio desde 2017. Sábado 24 y domingo 25 de octubre a las 8 y 7 pm., respectivamente. Boletos $39. Informes sidthecatauditorium.com.

Foto: Cortesía

Grand Ave Arts en DTLA

El evento anual Grand Ave Arts: All Access en el centro de Los Angeles invita a personas de todas las edades a descubrir espectáculos, talleres, recorridos, exposiciones y actividades que ofrecen catorce de las principales instituciones artísticas y culturales de la ciudad, todas a lo largo o cerca de la Grand Ave. Sábado 24 de octubre de 11 am a 4 pm. Evento gratuito. Informes grandavearts.org.