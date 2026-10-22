Arrestan a una alcaldesa de Florida por presunto fraude con fondos de ayuda para pequeños negocios

La alcaldesa de Kissimmee, Florida, Jackie Espinosa, fue arrestada el miércoles 21 de octubre de 2026, acusada de apropiarse presuntamente de fondos públicos mediante un programa municipal de ayuda a pequeños negocios creado durante la pandemia de covid-19, informó el fiscal general del estado, James Uthmeier.

Espinosa enfrenta cargos de hurto mayor, un delito grave de segundo grado, y fraude organizado, un delito grave de primer grado, según las autoridades. La investigación sostiene que la funcionaria habría utilizado el programa Business Boost 2.0 para beneficiar económicamente a empresas vinculadas con ella y sus familiares.

De acuerdo con la orden de arresto, tres negocios propiedad de Espinosa o controlados por integrantes de su familia inmediata recibieron presuntamente un total de $50,000 en subvenciones municipales. Los establecimientos incluyen un estudio de producción de danza, un restaurante y una empresa inmobiliaria.

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida, comparó el caso con el uso de información privilegiada para obtener beneficios económicos. “Esto es el equivalente, en el gobierno local, al uso de información privilegiada para negociar acciones en el Congreso”, afirmó durante una rueda de prensa el miércoles.

La investigación apunta a subvenciones por $50,000

La investigación surgió de una auditoría de los programas de subvenciones relacionados con la pandemia, realizada por la oficina de Ingoglia.

Según la orden de arresto, Espinosa y sus familiares habrían solicitado las ayudas el mismo día en que se abrió el plazo de solicitudes, en septiembre de 2025.

Uthmeier afirmó que las pruebas apuntan a un posible conflicto de intereses y a un presunto uso del cargo público para favorecer a la alcaldesa y a su familia.

“Espinosa demostró la intención de crear, agilizar y simplificar un proceso, reducir la supervisión y facilitar que ella misma y sus familiares inmediatos solicitaran y recibieran fondos municipales a los que no tenían derecho”, declaró el fiscal general.

Las acusaciones deberán ser examinadas en los tribunales. La detención y los cargos presentados no constituyen por sí solos una prueba de culpabilidad.

La defensa de la alcaldesa rechaza las acusaciones

La abogada de Espinosa, Migdalia Perez, aseguró que su clienta mantiene su inocencia y que la defensa impugnará enérgicamente las acusaciones.

“Este caso involucra un programa de subvenciones aprobado públicamente y administrado por el personal de la ciudad, no un plan secreto para robar dinero de los contribuyentes”, sostuvo Perez en una declaración enviada a ABC News.

La abogada también afirmó que la fiscalía debe demostrar que la alcaldesa actuó con intención criminal y distinguió entre una posible infracción ética y un delito penal.

“Existe una diferencia fundamental entre una presunta violación ética y un delito penal. El estado no puede convertir una en el otro sin demostrar todos los elementos de un delito más allá de toda duda razonable”, señaló.

Espinosa, de 58 años, fue ingresada el miércoles por la mañana en la cárcel del condado de Osceola bajo su nombre completo, Eva Jacqulyn Espinosa, según los registros penitenciarios en línea.

Si es declarada culpable de los cargos que enfrenta, podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión, indicaron las autoridades.

La ciudad abre una investigación interna

Espinosa ocupa la alcaldía de Kissimmee desde noviembre de 2024 y su mandato está previsto que concluya en 2028.

La ciudad explicó que una alcaldesa arrestada permanece en el cargo hasta que se produzca una medida formal que determine su suspensión o destitución, o hasta que presente su renuncia.

Mientras Espinosa esté ausente, la vicealcaldesa Angela Eady asumirá sus funciones durante las reuniones de la Comisión Municipal y los actos ceremoniales.

Tras el arresto, el administrador municipal, Mike Steigerwald, autorizó una investigación interna sobre el programa Business Boost 2.0.

El gobierno local indicó que la revisión buscará determinar cómo se diseñó, administró y supervisó el programa, si se cumplieron las políticas y los procedimientos establecidos para otorgar las subvenciones y si esos mecanismos de control eran adecuados.

La investigación municipal se desarrollará mientras el caso penal sigue su curso.

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