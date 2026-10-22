Editorial: Por Andrea García como Jueza del Tribunal Superior de Riverside

En las elecciones que culminan el 3 de noviembre los votantes del condado de Riverside elegirán a un juez del Tribunal Superior. Se postulan la defensora pública Andrea J. García y la fiscal Michelle Paradise, quienes avanzaron al recibir más votos en las primarias de junio.

La Opinión considera que Andrea García es la mejor candidata.

Andrea Josepha García es una mexicoamericana de tercera generación criada en Kansas City, Missouri. Es hija de una enfermera y un ferrocarrilero; sus antepasados llegaron del norte y centro de México hace más de 100 años, durante la Revolución Mexicana.

En 2005, García obtuvo el título de Juris Doctor (J.D.) en Derecho de la facultad de derecho DePaul College of Law en Chicago, con una Certificación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En 2001 había obtenido una licenciatura en Ciencias Políticas con una especialización menor en Francés de la Universidad de Missouri, Columbia.

El Colegio de Abogados de California (State Bar of California) la avala como Especialista Certificada en Leyes de Inmigración y Nacionalidad.

Con casi 20 años de experiencia jurídica, García comenzó su práctica privada concentrándose en leyes migratorias. Se incorporó a la Oficina del Defensor Público del condado de Riverside, donde estableció la unidad de inmigración. Actualmente, ejerce en la misma posición en el condado de San Bernardino.

Ha litigado tanto en tribunales estatales como federales; en todos ellos, expresa en su ficha biográfica, “representando a comunidades marginadas”. Y agrega: “en mi puesto actual como defensora pública adjunta, trabajo para cerrar la brecha en la representación efectiva para clientes nacidos en el extranjero”.

El 53% de los 2.5 millones de residentes del condado son latinos. Más del 42% habla en casa un idioma distinto al inglés. Más del 20% del total ha nacido en el extranjero.

Este perfil demográfico muestra la necesidad de que la jueza elegida tenga experiencia en derecho migratorio, como García.

Es por lo mismo importante que sea una luchadora contra el racismo y por la igualdad. En un reciente debate alabó la Ley de Justicia Racial de California de 2020, que prohíbe a fiscales y tribunales estatales buscar u obtener condenas o imponer sentencias penales basadas en raza, etnia u origen nacional.

Promete fortalecer la confianza pública en los tribunales; defender el estado de derecho; bregar por la justicia igualitaria y el debido proceso e insistir en la independencia judicial.

Apoyan su candidatura: Jennifer Loflin, candidata que terminó en tercer lugar; una larga lista de 47 funcionarios judiciales de los condados de Riverside, San Bernardino, Orange y Los Ángeles, y 43 funcionarios electos, entre ellos, los congresistas Mark Takano y Raúl Ruiz, las senadoras estatales Sabrina Cervantes y Eloise Reyes Gómez, el asambleísta Corey Jackson, los alcaldes de Moreno Valley, Palm Springs, Corona, Coachella y Perris, y organizaciones como el Partido Familias Unidas de California, Inland Empire United y Latinas Lead California.

Por su labor pionera por las comunidades marginadas, su servicio a la comunidad, la gama de apoyos a su candidatura, La Opinión apoya a Andrea García y solicita a sus lectores votar por ella.