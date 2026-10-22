Editorial: Por la reelección de Rick Chávez Zbur a la Asamblea de California

En las elecciones para el distrito 51 de la Asamblea Legislativa de California el titular Rick Chávez Zbur se enfrenta a Colin Hernández.

Ambos se impusieron en junio de un campo de cinco candidatos. Chávez Zbur recibió 54% y Hernández 22.1%.

El distrito 51 comprende partes del oeste de Los Ángeles, así como las ciudades de Beverly Hills, Santa Mónica y West Hollywood.

Chávez Zbur nació en una comunidad rural en el valle del Río Grande en Nuevo México, hace 69 años. Obtuvo una licenciatura en Historia de la Universidad de Yale en 1979. En 1983, el título de Juris Doctor (J.D.) de la Facultad de Derecho de Harvard.

En 1985 se mudó a Los Ángeles. Durante unas tres décadas trabajó como abogado ambientalista antes de retirarse de la práctica privada en 2014. Desde ese año a 2021 fue el director ejecutivo de la organización de derechos LGBTQ+ Equality California y presidente de 2011 a 2017 de Envirovoters, antes conocida como California League of Conservation Voters.

Fue electo a la Asamblea por primera vez en 2022 con el 54,9% de los votos y reelecto en 2024 con el 75%.

Asumió en 2023 la presidencia del Caucus Demócrata de la Asamblea. Es miembro del Caucus Legislativo Latino.

Es el autor de más de una docena de leyes aprobadas. Solo en 2026, la AB 1609, que exige a grandes empresas informar cuando la atención es con inteligencia artificial y confiere al cliente el derecho a hablar con un agente de servicio humano; la AB 2283, que previene que los centros de datos trasladen costos eléctricos, o la AB 1930, que refuerza la protección de información sobre atención reproductiva.

El año pasado, de su autoría conjunta, la AB 715, que fortalece mecanismos contra el antisemitismo en las escuelas.

Otra ley suya de 2023, la AB 1620, autoriza a gobiernos locales a permitir que inquilinos con discapacidades físicas permanentes se trasladen a una unidad accesible del mismo edificio conservando renta y condiciones.

Es un padre LGBTQ+ de tres hijos, a quienes cría junto con sus dos madres.

Apoya su candidatura una larga lista de organizaciones de familias trabajadoras, grupos demócratas, sindicales y activistas como la Federación de Sindicatos de California, la Asociación de Enfermeras de California, y la mayoría de los funcionarios electos estatales, así como ambos senadores federales de California y locales como la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass, concejales municipales y supervisores condales.

Por su fructífera labor legislativa en favor de las comunidades marginadas y su liderazgo en su defensa, La Opinión apoya la candidatura de Rick Chávez Zbur e invita a sus lectores a votar por su reelección.