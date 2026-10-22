Hallan muerto a miembro de la Mafia Mexicana que controlaba la venta de drogas y extorsiones desde una prisión en California

Richard Buchanan, presunto miembro de la Mafia Mexicana del área de San Diego, falleció en prisión, según informaron las autoridades.

Los guardias encontraron a Buchanan inconsciente en su celda en la Prisión Estatal de Kern Valley, declaró Terri Hardy, portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. La oficina forense del condado de Kern determinará la causa de su muerte, agregó Hardy.

Buchanan, de 72 años, estaba encarcelado desde 2004 por secuestrar a un recluso que acosaba a un guardia penitenciario corrupto.

Desde prisión, participaba en la venta de drogas, apuestas ilegales, extorsiones y complots de asesinato en el condado de San Diego, según consta en los registros judiciales y en informes policiales que siguen de cerca a la Mafia Mexicana.

Buchanan creció en los barrios de San Ysidro y Otay Mesa, al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, según se muestra en una declaración jurada.

Negó estar afiliado a la Mafia Mexicana, pero un funcionario de prisiones testificó que fue considerado miembro en 1989. Las autoridades creían que se ganó su admisión al apuñalar a un recluso, Manuel Rebeles, en una cárcel del condado de San Diego en 1987.

Rebeles era un exmiembro de Nuestra Familia, una pandilla carcelaria rival de la Mafia Mexicana. Estaba levantando pesas en el patio de ejercicios de la azotea cuando Buchanan lo apuñaló tres veces en el pecho, según consta en el informe de los investigadores. Rebeles sobrevivió.

La fiscalía argumentó que el ataque fue ordenado por dos miembros de la Mafia Mexicana de National City, Ronaldo y Héctor Ayala. Buchanan no fue condenado por el ataque, pero pasó gran parte de las siguientes dos décadas en prisión por robo, fuga y otros delitos.

Mientras estaba encarcelado por cargos de secuestro y distribución de drogas, Buchanan autorizó a miembros de pandillas del condado de Imperial a cobrar “impuestos” en El Centro, Brawley, Holtville, Calipatria y Niland, según una acusación formal. Sus subordinados secuestraron y torturaron a un traficante que se negó a pagar, según la acusación.

Condenado a cadena perpetua, Buchanan mantuvo el control sobre las pandillas en el área de South Bay de San Diego, según un informe del FBI basado en la entrevista a un informante.

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