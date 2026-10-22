Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tus pensamientos estarán especialmente prolíficos y fecundos en este momento. Canaliza tu energía a través de la lectura, la escritura o el aprendizaje. El diálogo con tus amistades mejorará profundamente, y el intercambio genuino te brindará ideas variadas e inspiradoras.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si estas en una relación estable, usando tu intuición eres capaz de satisfacer a tu pareja sin esfuerzo y combinar sus deseos con los tuyos. Si eres soltero atraes amor en una forma honesta y abierta, tu actitud sincera y adorable hace que otros te quieran y ayuda a crear una impresión memorable en ellos.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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