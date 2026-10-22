Los signos más miedosos del Zodiaco: a qué le temen

La temporada de brujas, las películas de terror y las historias paranormales no son precisamente las favoritas de todos.

Según la astrología, existen signos del zodiaco que tienden a preocuparse más de lo habitual, imaginar escenarios negativos o sentir inseguridad cuando las circunstancias escapan de su control.

Aunque algunos intentan ocultar sus temores, otros los experimentan de manera más evidente.

De acuerdo con un ranking elaborado por la astróloga Alicia Galván en su sitio web, Cáncer, Tauro, Capricornio, Acuario y Libra destacan entre los signos zodiacales más miedosos.

Cada uno tendría una manera particular de enfrentarse a sus inquietudes, desde anticipar problemas hasta preocuparse por aquello que no puede controlar.

1. Cáncer

Cáncer, nacido entre el 21 de junio y el 20 de julio, ocupa el primer lugar del ranking de Alicia Galván.

Según esta interpretación, su sensibilidad puede hacer que le resulte difícil observar las situaciones con claridad cuando atraviesa momentos de tensión.

Ante un problema, podría concentrarse demasiado en las posibles consecuencias y dejarse llevar por sus preocupaciones.

Esta tendencia a imaginar distintos escenarios puede aumentar su sensación de inseguridad, especialmente cuando no encuentra respuestas inmediatas.

Para Cáncer, aprender a distinguir entre lo que realmente está ocurriendo y aquello que teme que suceda puede ayudarle a afrontar los desafíos con mayor serenidad.

2. Tauro

Tauro, correspondiente a las personas nacidas entre el 20 de abril y el 20 de mayo, puede proyectar una imagen de fortaleza y seguridad.

Sin embargo, el ranking señala que detrás de esa apariencia podría existir un temor constante relacionado con la incertidumbre.

Su principal inquietud aparece cuando las circunstancias no salen como esperaba y no puede controlar los resultados.

Los cambios inesperados pueden generar frustración, especialmente cuando afectan su estabilidad.

La interpretación astrológica sugiere que aceptar que no todo depende de uno mismo puede ser una manera de afrontar esos temores y adaptarse mejor a las situaciones imprevistas.

3. Capricornio

Capricornio, nacido entre el 21 de diciembre y el 19 de enero, ocupa el tercer puesto.

Se caracteriza tradicionalmente por su sentido práctico, su disciplina y su capacidad para analizar los problemas.

Sin embargo, según este ranking, también puede ocultar sus inseguridades detrás de una actitud racional.

Cuando aparecen dificultades, tiende a pensar repetidamente en ellas, lo que podría hacer que los problemas parezcan cada vez más grandes.

Su desafío consiste en evitar que el análisis constante se convierta en una fuente adicional de preocupación.

Reconocer sus límites y permitirse descansar también forma parte de enfrentar las dificultades.

4. Acuario

Acuario, nacido entre el 20 de enero y el 18 de febrero, ocupa el cuarto lugar.

En su caso, los temores no siempre están relacionados con amenazas externas, sino con preocupaciones internas que pueden resultar difíciles de explicar.

De acuerdo con la interpretación astrológica, algunas de sus inquietudes pueden surgir ante situaciones irracionales o pensamientos que se repiten sin una causa evidente.

Aunque suele asociarse con la independencia y la originalidad, Acuario también puede experimentar conflictos internos que requieren tiempo para comprenderse.

Identificar sus preocupaciones y hablar sobre ellas con alguien de confianza puede ayudarle a encontrar una perspectiva diferente.

5. Libra

Libra, nacido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre, cierra el ranking.

Su tendencia a considerar diferentes posibilidades puede convertirse en una fuente de indecisión cuando comienza a imaginar los peores resultados.

Ante una elección importante, podría analizar tantas alternativas que le resulte difícil tomar una decisión.

El temor a equivocarse puede llevarlo a posponer conversaciones o decisiones que necesita afrontar.

Para Libra, aceptar que ninguna elección ofrece garantías absolutas puede ser un primer paso para actuar con mayor confianza y dejar de anticipar consecuencias negativas.