Louise Lucas desafía al poder tras ser acusada en un caso de marihuana: “No me dejaré intimidar”

La senadora estatal demócrata Louise Lucas, de 82 años, enfrenta una acusación federal que sacude su trayectoria política en Virginia, pero su respuesta fue desafiante y aseguró que no permitirá que los cargos la silencien ni la hagan retroceder. La legisladora fue puesta bajo custodia este jueves, luego de que se hiciera pública una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

“No me dejaré intimidar. No me dejaré amedrentar. Y no daré marcha atrás”, escribió Lucas en una publicación en la red social X, en la que también recordó haber crecido bajo las leyes de segregación racial y advirtió sobre los intentos del poder por silenciar a sus opositores.

El caso pone bajo presión a una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata en Virginia. De acuerdo con la acusación, Lucas y miembros de su familia habrían participado en una presunta conspiración de crimen organizado vinculada con un negocio familiar de marihuana.

Las autoridades sostienen que la legisladora habría obtenido grandes cantidades de cannabis, participado en su venta y utilizado las ganancias para financiar nuevas operaciones. También la acusan de aprovechar su posición política para obtener beneficios económicos personales. Estas afirmaciones forman parte de las imputaciones federales y deberán ser examinadas en los tribunales.

La marihuana, el negocio familiar y las acusaciones federales

El fiscal general Todd Blanche defendió la actuación de las autoridades y señaló que la funcionaria habría traicionado la confianza de sus electores.

“Ya sea usted demócrata o republicano, funcionario electo o ciudadano común, nadie está por encima de la ley”, declaró Blanche durante una conferencia de prensa, según la información proporcionada sobre el caso.

La acusación incluye presuntamente cheques, mensajes de texto y operaciones empresariales que, de acuerdo con los fiscales, ayudarían a demostrar cómo funcionaba la organización investigada. También señala que Lucas habría pagado cientos de miles de dólares en 2022 para adquirir la totalidad de una empresa y esperaba obtener a cambio una licencia para vender marihuana recreativa.

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Q: Is there any scenario in which DOJ would try to block states from certifying the election?



AG TODD BLANCHE: Yes, of course. It is not DOJ's intention to improperly interfere with elections or the state certification process, but … pic.twitter.com/3RUTqprHUs — Aaron Rupar (@atrupar) October 22, 2026

El caso tiene un contexto particular y, aunque Virginia permite la posesión de marihuana recreativa, el desarrollo de un mercado comercial legal ha sido objeto de disputas legislativas. Las autoridades investigan si Lucas utilizó su influencia para favorecer sus intereses comerciales.

Una figura política que rechaza dar un paso atrás

Lucas ha defendido abiertamente la legalización del cannabis y su participación en ese sector. En enero de 2022, publicó: “Soy una abuela de 78 años que legalizó la marihuana y ahora tiene su propia tienda de cannabis”, una declaración que ahora aparece citada entre los elementos incluidos en la acusación.

La senadora también tuvo un papel destacado en los esfuerzos demócratas para modificar los distritos electorales de Virginia, una iniciativa que terminó enfrentando obstáculos judiciales.

Las autoridades federales registraron su oficina en Portsmouth y un dispensario relacionado con ella en mayo. Blanche afirmó que la investigación comenzó antes de que Donald Trump regresara a la presidencia y negó que los cargos respondieran a motivaciones políticas.

Mientras avanza el proceso, la postura de Luca es clara y no piensa dejarse intimidar.

? They’ll say it’s “just weed.” AG Todd Blanche says otherwise.



This isn’t about legal marijuana. The indictment alleges a RICO conspiracy involving racketeering, money laundering, and bribery.



It’s not about weed. It’s about alleged corruption. pic.twitter.com/NCcawXyIoS — John Kennedy (@john_kennedy75) October 22, 2026

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