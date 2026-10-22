Niño de 4 años muere tras ser atacado por un perro en Virginia

Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un perro de raza American Bully el 18 de octubre en el condado de Louisa, Virginia, a unos 145 kilómetros al suroeste de Washington D. C., informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del condado de Louisa indicó que sus agentes respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 4:42 p. m. por un ataque de perro. Al llegar, encontraron al pequeño Garcia Welch con heridas graves mientras el animal continuaba atacándolo.

“Los agentes se vieron obligados a abatir al perro para detener el ataque en curso”, señaló la oficina del sheriff en un comunicado.

Welch fue trasladado de inmediato en helicóptero a un hospital cercano, pero murió poco después de su llegada. Las autoridades confirmaron que el perro era una mezcla de American Pit Bull Terrier y bulldog.

La familia recuerda al niño como un pequeño alegre

Los familiares de Garcia Welch lo describieron como un niño cariñoso, sonriente y con toda una vida por delante.

“Garcia era un niño brillante y dulce, con una hermosa sonrisa y toda su vida por delante”, expresó la familia en una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y conmemorativos.

Indigo Pangea, familiar del menor, organizó la colecta para ayudar a la madre y a los demás seres queridos a afrontar los gastos derivados de la muerte del niño.

“Ningún padre debería tener que experimentar el dolor de perder a un hijo, especialmente de una manera tan repentina y devastadora”, escribió Pangea en la página de recaudación.

También señaló que el hermano mayor de Garcia perdió a alguien que debía acompañarlo a lo largo de su vida.

Hasta la tarde del miércoles, la campaña había recaudado más de 25.000 dólares, según la información publicada por sus organizadores.

La familia agradeció el apoyo recibido y afirmó que las donaciones ayudarán a aliviar parte de la carga que enfrenta en medio de la tragedia.

La escuela ofrece apoyo a estudiantes y docentes

Garcia había comenzado recientemente su etapa de preescolar en Thomas Jefferson Elementary School, donde, según sus familiares, iniciaba una nueva etapa de aprendizaje y crecimiento.

Jesse Cleaver, director de la institución, confirmó la muerte del niño y expresó sus condolencias a la familia en una declaración enviada al diario Daily Mail.

“Aunque Garcia apenas comenzaba su etapa en Thomas Jefferson Elementary School, rápidamente dejó una huella significativa en quienes lo rodeaban por su personalidad amable, amistosa y respetuosa”, afirmó Cleaver.

El director agregó que su ausencia será profundamente sentida por sus compañeros, maestros y toda la comunidad escolar.

La institución también informó que sus orientadores y otros miembros del personal estarán disponibles para brindar apoyo a los estudiantes que lo necesiten mientras la comunidad afronta la pérdida.

Las autoridades mantienen abierta la investigación

La Oficina del Sheriff del condado de Louisa expresó sus condolencias a los familiares del menor y pidió a la comunidad respetar su privacidad durante el duelo.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa y solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el ataque que se comunique con la División de Investigaciones Criminales de la oficina del sheriff.

Hasta el momento, el comunicado oficial no ofrece más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni sobre la relación del niño con el perro.

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