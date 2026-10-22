“No gasten el dinero sin nosotros”

Con una suma de hasta $2,100 millones de dólares en juego, provenientes de un posible acuerdo con Meta, la actriz y oriunda del Este de Los Ángeles, Annie González, se unió a ExpandLA, a la Southeast Community Development Corporation y a diversos líderes estudiantiles para exigir un lugar en la mesa donde se tomarán las decisiones.

“No queremos ese dinero para la policía”, declaró Lou Calanche, directora ejecutiva de ExpandLA. “Nuestra meta es comenzar a organizar a las organizaciones comunitarias que ofrecen programas que funcionan mejor para los jóvenes”.

Durante una conferencia en el Southeast Rio Vista YMCA de la ciudad de Maywood y bajo el marco de la iniciativa “Lights On Afterschool” (Luces encendidas después de la escuela), los jóvenes abogaron por la creación de Fondos Juveniles Locales (Local Youth Funds) en todo el condado de Los Ángeles, comenzando por el sureste, una zona que alberga a más de 200,000 jóvenes.

Uno de ellos, Giovanni Gómez, estudiante de último año de preparatoria y miembro de la Junta Ejecutiva Juvenil de SELA (Colaborativa del Sureste de Los Ángeles), participó en programas extracurriculares, como el futbol, los campamentos de verano y los equipos de robótica.

“Estas experiencias han marcado una verdadera diferencia en mi vida”, dijo. “Me brindaron un espacio donde hice amigos para toda la vida y donde sentí que pertenecía; me dieron la oportunidad de probar cosas nuevas y me conectaron con adultos que creyeron en mí”.

A través de esos programas, Giovanni aprendió sobre el trabajo en equipo, el liderazgo, la responsabilidad y la importancia de retribuir a su comunidad.

“Hoy, me preparo para graduarme de la preparatoria y asistir a la universidad para estudiar ciencias políticas”, indicó.

El recuento de los daños

California está a punto de tomar una decisión crucial sobre cómo abordar los daños que las redes sociales han causado a los jóvenes. Los jóvenes de Los Ángeles sostienen que las personas más afectadas deben estar presentes cuando se tome dicha decisión. Los $2,100 millones se distribuirían a lo largo de una década.

Lou Calanche, directora ejecutiva de ExpandLA.

“Yo misma fui beneficiaria del programa extracurricular llamado ‘Programa para Jóvenes Dotados y Talentosos’, manifestó la actriz, cantante y defensora de la salud mental juvenil, Annie González, mejor conocida por sus papeles en Flamin’ Hot y Gentefied de Netflix.

“Crecí siendo una niña que pasaba mucho tiempo sola después de la escuela, criada por una madre soltera. Toda mi vida supe que quería ser actriz, cantante y bailarina, pero simplemente no contábamos con muchos recursos. Mi mamá trabajaba en Marie Callender’s y no teníamos dinero para actividades extracurriculares, hasta que me invitaron a participar en aquel programa”, contó.

Annie González, autoridades de varias ciudades y los jóvenes exigieron tener una voz significativa a la hora de decidir cómo California invertirá los miles de millones de dólares obtenidos del acuerdo con Meta.

Haley Montenegro, quien creció en Huntington Park, pero cuyos abuelos viven en Maywood, donde estudió la preparatoria en el Maywood Center for Enriched Studies, recordó que cuando estaba en el segundo año de preparatoria tuvo la oportunidad de unirse al programa “Youth in Government” (Jóvenes en el Gobierno), también conocido como “Legislador Modelo en los Tribunales”.

“Es una experiencia maravillosa”, destacó. “Yo tenía cierto interés en el ámbito político o en una carrera jurídica gracias a los clubes de mi escuela, pero ‘Youth in Government’ realmente consolidó mi vocación y me abrió puertas; me permitió formar parte de estas conversaciones”.

Montenegro y otros han llevado a cabo muchos proyectos que integran a jóvenes del sureste de Los Ángeles, provenientes de comunidades como Huntington Park, Walnut Park, Maywood y Bell.

“Es una hermosa convergencia de estas ciudades y una muestra maravillosa de lo que podemos lograr como jóvenes”, expresó.

La reunión puso de relieve la creciente demanda de crear Fondos Juveniles Locales. Estos fondos permitirían a los jóvenes participar en la definición de inversiones destinadas a espacios seguros, mentorías, artes, deportes, apoyo a la salud mental y actividades extracurriculares de alta calidad.

En agosto, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció una propuesta de acuerdo multiestatal con Meta por valor de $17,000 millones con el fin de resolver litigios en los que se alegaba que Instagram y Facebook fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo entre niños y adolescentes.

A la espera de la aprobación judicial, se prevé que California reciba entre $1,500 y $2,100 millones, una parte importante de los cuales se destinará a abordar problemas de salud mental y otros perjuicios que afectan a los jóvenes californianos.

Los legisladores estatales y el gobernador determinarán cómo se utilizarán estos fondos. Los líderes juveniles afirman que sus voces deben formar parte de ese proceso.

“Los jóvenes son los expertos, a partir de su propia experiencia, en lo que realmente logrará que dejen sus teléfonos y se involucren en algo mejor”, señaló Lou Calanche, directora ejecutiva de ExpandLA. “Si queremos programas a los que los jóvenes realmente asistan, ellos deben participar en su diseño y ayudar a decidir a qué se destina el dinero. De lo contrario, corremos el riesgo de gastar miles de millones en programas que no llegan a los mismos jóvenes a quienes pretenden servir”.

Salud mental

Emma Hernández, directora ejecutiva de Southeast Community Development Corporation (SCDC), quien ha dedicado su carrera a ampliar las oportunidades para los jóvenes en todo el sureste de Los Ángeles, dio a conocer que en 2025 la Comisión Juvenil del Condado de Los Ángeles realizó una encuesta en la que el 61.2 % de los participantes que respondieron señalaron la salud mental como su principal prioridad en cuanto a reivindicaciones.

Hernández señaló que mientras que el estado evalúa posibles destinos para los fondos provenientes del acuerdo judicial propuesto con Meta, urge recordar que los jóvenes necesitan espacios seguros de desarrollo y crecimiento.

“Los jóvenes necesitan adultos de confianza. Necesitan oportunidades significativas. También necesitan que los protejamos de personas en línea que intentan aprovecharse de ellos”, enfatizó.

Y si bien reconoció que ninguna asignación de fondos para programas extracurriculares está garantizada, apuntó que se debe luchar por ese dinero.

“No podemos simplemente esperar a que los recursos lleguen por sí solos, y puede resultar difícil acceder a ellos cuando los programas operan de forma aislada”.

Giovanni Gómez, estudiante de preparatoria y miembro de la Junta Ejecutiva Juvenil de SELA.

Por ello, la Corporación de Desarrollo Comunitario del Sureste (SCDC), a la que a menudo se hace referencia en el sureste de Los Ángeles (SELA), -que atiende a las comunidades de Bell, Bell Gardens, Commerce, Cudahy, Huntington Park, Maywood, South Gate y Vernon-. Expand LA y SELA Youth Hub están trabajando para cambiar la asignación de fondos mediante relaciones, derivaciones y prácticas compartidas.

Invertir para marcar una diferencia real

Aunque el asambleísta Mark González (Distrito 54) no representa a las ciudades del sureste de Los Ángeles —a excepción de Vernon—, declaró a La Opinión que si bien Meta acordó pagar miles de millones por una década de daños a los niños y jóvenes, “tenemos la responsabilidad de garantizar que estos fondos se traduzcan en cambios significativos para nuestros jóvenes y nuestras comunidades, especialmente en Los Ángeles”.

González señaló que los tribunales han reconocido el daño causado por Facebook e Instagram y que la legislatura, en colaboración con el gobernador Gavin Newsom, está aprobando leyes que continúan exigiendo responsabilidad a las grandes empresas tecnológicas.

En lo que respecta a los fondos provenientes de los acuerdos judiciales, consideró que se deben analizar todas las opciones disponibles y adoptar un enfoque que genere los mejores resultados en materia de salud, al tiempo que se exige rendición de cuentas a estas empresas, como Meta.

“Necesitamos invertir en soluciones que marquen una diferencia”, afirmó. “Esto comienza por escuchar a nuestras comunidades y trabajar junto a nuestros colegas en la legislatura para asegurar que estos recursos se destinen al mejor uso posible”.