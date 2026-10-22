Sitios web de todo el mundo quedan desactivados tras detectarse una falla de seguridad crítica en internet

Gobiernos y organismos internacionales han instado a los sitios web a abordar dos fallos críticos de ciberseguridad hallados en un lenguaje de programación que sustenta gran parte de internet.

Las vulnerabilidades se detectaron en el lenguaje de programación PHP y el miércoles por la tarde se publicó una solución.

Varias agencias de ciberseguridad han instado a las organizaciones que no puedan aplicar las soluciones a tiempo a que consideren la posibilidad de cerrar sus sitios web, lo que ha obligado a entidades como el gobierno finlandés, el ayuntamiento de Edimburgo y la BBC a desconectar algunas páginas.

Los fallos fueron descubiertos por la inteligencia artificial (IA).

La empresa de ciberseguridad Wiz afirmó que se trataba de las “vulnerabilidades más graves jamás descubiertas” por esta tecnología, que está transformando el panorama cibernético.

Cierres en todo el mundo

En Finlandia el gobierno ha cerrado temporalmente los servicios web públicos, mientras que la agencia de ciberseguridad de Países Bajos anunció que desconectaría su propio sitio web debido a las vulnerabilidades.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) emitió un consejo similar en X para que las organizaciones desconectaran sus sistemas si no podían actualizarlos con la solución.

“Estas vulnerabilidades suelen proporcionar una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor”, indicaba el informe.

Mientras tanto, la Casa Blanca afirmó que las agencias federales estaban trabajando con los principales laboratorios de IA para acelerar la solución del problema.

En una publicación en X, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, instó a la gente a comprobar si sus sitios web públicos funcionaban con PHP.

Por su parte, en Reino Unido el gobierno anunció que utilizó sistemas de IA para encontrar 500 nuevas vulnerabilidades en “áreas importantes del sector público”.

La información la dio el secretario de Estado para la IA, Kanishka Narayan, durante una entrevista a la BBC.

Getty Images: El lenguaje de programación PHP, acrónimo de Hypertext Preprocessor, es uno de los más usados en todo tipo de sitio web.

La Fundación Wikimedia, que gestiona la enciclopedia en línea Wikipedia, ha declarado que está abordando las vulnerabilidades de seguridad.

“Hemos desactivado otros sistemas como medida de precaución hasta que puedan ser actualizados de forma segura”, dijo en un comunicado.

Eso provocó que algunas personas no pudieran acceder a ciertas partes de Wikipedia el miércoles.

El sitio web del ayuntamiento de Edimburgo también se volvió inaccesible, al igual que las plataformas en línea de varios programas de la BBC, entre ellos Doctor Who y The Traitors.

PHP fue creado para el desarrollo web. Se utiliza en servidores para implementar lo que ves cuando visitas las páginas en internet.

Si bien no todos los sitios web lo utilizan, es la base de una gran parte de internet.

Getty Images:

Cerca del 70% de internet

Otros sitios web, incluida la plataforma de arte DeviantArt, han indicado que están “temporalmente fuera de servicio por mantenimiento”, sin especificar el motivo.

Las vulnerabilidades fueron descubiertas por investigadores de ciberseguridad de las empresas Calif y Wiz. Para ello, utilizaron IA de última generación, desarrollada por OpenAI.

OpenAI afirmó en un blog que se trataba de “uno de los problemas de seguridad con mayor impacto de los últimos tiempos”.

Según estas empresas, habían pasado desapercibidas durante más de una década.

“Los modelos de vanguardia fueron fundamentales para que este proceso fuera práctico, permitiéndonos desarrollar y adaptar exploits funcionales en múltiples aplicaciones en cuestión de horas”, dijo Wiz en una publicación de blog.

Se estima que “aproximadamente el 70%” de internet está afectado, aunque la BBC no ha podido verificar esa cifra.

Getty Images: Sitios de Europa, como el de la empresa de medios belga Roularta, tuvieron que desactivar su acceso.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos, organismo dependiente del gobierno neerlandés, ha retirado su página web. Del mismo modo, la página de la Tweede Kamer, la cámara baja del Parlamento nacional, se ha vuelto inaccesible.

El Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido (NCSC, por sus siglas en inglés), así como sus homólogos en la Unión Europea (UE) y Australia, han instado a los sitios que utilizan PHP a aplicar las correcciones.

“Cuando no sea factible una solución inmediata, las organizaciones deberían considerar la posibilidad de desconectar el sistema hasta que el problema pueda solucionarse por completo”, indicó el NCSC en una nota.

La oficina nacional de ciberseguridad de Japón y los funcionarios de ciberseguridad de la UE han emitido una advertencia similar.

“Aparecen los primeros ataques”

La firma de ciberseguridad Huntress explicó que el “PHP está en todas partes”.

“Funciona discretamente en sitios como WordPress, Drupal, Joomla y Magento, plataformas de alojamiento compartido, paneles de control y una gran cantidad de software que ni siquiera anuncia que ejecuta PHP internamente”, señaló.

Don Smith, experto en ciberseguridad de la Unidad de Lucha contra las Amenazas de Sophos, dijo a la BBC que este sería “probablemente un objetivo prioritario” para los piratas informáticos.

Explicó que el reto inmediato no consistía simplemente en instalar un parche para solucionar el problema, sino en encontrar y gestionar todas las instancias en las que se ejecutaba PHP.

“El uso de PHP es generalizado; puede estar presente en sitios web públicos, sistemas de gestión de contenido, plataformas de alojamiento y productos de terceros, a veces sin que la organización que lo utiliza se dé cuenta”, afirmó.

Dijo que era crucial que las organizaciones estuvieran atentas a las señales de que un atacante “ya podría haber logrado afianzarse”.

Getty Images: La falla fue detectada por la IA y había pasado desapercibida durante más de una década, según los expertos.

El Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de la UE (CERT-EU) afirmó que las puntuaciones de riesgo asignadas a las vulnerabilidades “indican el potencial de ejecución remota de código sin autenticación”.

Un ciberataque de este tipo podría permitir a los piratas informáticos instalar software malicioso y sabotear sitios web.

Dane Knecht, director de tecnología de la empresa de infraestructura de internet Cloudflare, afirmó que estaba “observando la aparición de ataques tempranos y actualizando las medidas de mitigación a medida que surgen nuevos vectores”.

El NCSC indicó que, una vez instalada la actualización, las organizaciones deben “supervisar continuamente las actualizaciones de seguridad de proveedores de software de terceros, incluidos los dispositivos y servicios que puedan incluir PHP”.

Todavía no está claro qué versiones del lenguaje de programación se ven afectadas, pero CERT-EU ha dicho que podría afectar a todas las versiones desde PHP 5 en adelante, que se lanzó en 2004.

La Fundación PHP solo ha publicado la actualización para las versiones más recientes; sin embargo, se insta a los usuarios de PHP 8.1 o versiones anteriores a que actualicen.

Getty Images: Un error convirtió el hallazgo de las fallas en una crisis de ciberseguridad sin precedentes.

Una buena noticia que acabó mal

Joe Tidy

Corresponsal de ciberseguridad de la BBC

El hecho de que los investigadores utilizaran modelos de IA de vanguardia para descubrir fallos hasta entonces ocultos debería haber sido una noticia positiva.

Investigadores de Calif, Wiz y OpenAI emplearon la versión más avanzada de ChatGPT para identificar un método de ataque que describieron como “una compleja cadena de pasos, al límite de lo que los investigadores humanos podrían lograr en la práctica”.

Posteriormente, colaboraron para encontrar una solución que permitiera mejorar PHP.

El parche de seguridad iba a anunciarse y desplegarse siguiendo el procedimiento habitual y ordenado que se emplea para este tipo de actualizaciones.

Entonces, todo se torció.

En palabras de la PHP Foundation, la “divulgación coordinada de estas vulnerabilidades funcionó correctamente” hasta hace dos días.

Alguien filtró detalles básicos sobre los posibles fallos, y los atacantes comenzaron a intentar averiguar cómo explotarlos.

Luego, según la PHP Foundation, Calif publicó por error un video sobre el ataque.

Los delincuentes empezaron de inmediato a idear métodos, lo que desencadenó una situación de urgencia y pánico en el ámbito de la ciberseguridad.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.