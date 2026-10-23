Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Los cuerpos celestes te harán rejuvenecer, divertirte y jugar con la inocencia de un niño. Se dará la ocasión ideal para quitarte el miedo a la vulnerabilidad y mostrarle a esa persona que tanto te interesa quién eres. Hoy quiero que te des permiso para ser feliz.
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Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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