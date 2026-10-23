Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 octubre de 2026

Los cuerpos celestes te harán rejuvenecer, divertirte y jugar con la inocencia de un niño. Se dará la ocasión ideal para quitarte el miedo a la vulnerabilidad y mostrarle a esa persona que tanto te interesa quién eres. Hoy quiero que te des permiso para ser feliz.

Horóscopo de amor para Escorpio Tu vida romántica está caracterizada por mucho amor y afecto. El calor que muestras a tu pareja y armoniosamente reciproco. Si eres soltero puede ser que encuentres a la pareja perfecta, o que le digas a alguien cuanto te importa. No te decepciones si no funciona, disfruta los sentimientos que hacen de su relación algo especial.

Horóscopo de dinero para Escorpio Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.