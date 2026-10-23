Horóscopo de hoy para Géminis del 23 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Brillarás en tu actividad y obtendrás el reconocimiento de tu entorno profesional. Sentirás satisfacción porque, al realizar tu labor, podrás cumplir con las expectativas de desenvolvimiento puestas en ti. Personas influyentes aparecerán en tu vida, contagiándote su prestigio y popularidad.

Horóscopo de amor para Géminis

Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Géminis

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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