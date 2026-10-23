Horóscopo de hoy para Sagitario del 23 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El tránsito lunar te permitirá disfrutar de momentos muy emocionantes en el ámbito del hogar. Será un buen momento para hospedar a seres queridos y darles la bienvenida a nuevos miembros de la familia. Además, te emocionarás al evocar recuerdos de la infancia.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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