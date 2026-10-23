Horóscopo de hoy para Tauro del 23 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tu vida social se multiplicará y disfrutarás de salidas, eventos y actividades grupales donde surgirán toda clase de oportunidades para vincularte. Estarás envuelto en una vibración amigable y solidaria. Disolverás barreras gracias a que te conectarás con seres muy sensibles e imaginativos.

Horóscopo de amor para Tauro

Aun si piensas que estas bien, es recomendable hacerse un poco para atrás, estas en peligro si fuerzas tu punto de vista sobre los demás. Tu pareja y amigos no están muy emocionados ante el prospecto de tener que tratar con tu crítica constantemente. Trata de permanecer más abierto al punto de vista alterno que otros pueden tener.

Horóscopo de dinero para Tauro

Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.

Horóscopo de sexo paraTauro

Estas sufriendo una mala actitud en tu manera de hacer el amor y básicamente estas siendo egoísta. En realidad no te importa si tu pareja está totalmente satisfecha mientras tu lo estés. No dejes que esto pase muy seguido, o tu felicidad doméstica puede terminarse súbitamente. El sexo podría desaparecer completamente, después de todo quien ¿quiere hacer el amor con un egoísta?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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