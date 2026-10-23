Horóscopo de hoy para Virgo del 23 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Ahora tu actitud será más condescendiente que en otras ocasiones, así que, si tienes un desencuentro con alguna persona o existen desavenencias en alguna sociedad, será un buen momento para zanjarlas. Sentirás atracción por alguien que conocerás “en medio de la multitud”.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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