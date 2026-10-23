Horóscopo de hoy para Virgo del 23 octubre de 2026

Ahora tu actitud será más condescendiente que en otras ocasiones, así que, si tienes un desencuentro con alguna persona o existen desavenencias en alguna sociedad, será un buen momento para zanjarlas. Sentirás atracción por alguien que conocerás “en medio de la multitud”.

Horóscopo de amor para Virgo La providencia provee más giros y vueltas. Aun si sucumbes a altercados extraños con otros, esos intercambios al final te ofrecen una oportunidad para entender mejor a las personas que más te importan. Aprovecha cualquier oportunidad para tener un dialogo con ellas, resuelve los problemas, usualmente las discusiones terminan bien.

Horóscopo de dinero para Virgo Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.