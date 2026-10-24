Editorial: Por Donna Tryfman a la Corte Superior del condado de Los Ángeles

En las elecciones que culminan el 3 de noviembre los votantes del condado de Los Ángeles elegirán al juez de la Corte Superior por la Oficina número 131. En las primarias de junio, dos candidatos de cuatro calificaron para la segunda vuelta: Donna Tryfman, quien quedó en primer lugar con 37.2% de los votos y David Ross, con 33%.

Tryfman se desempeña como Defensora pública adjunta desde 1998; Ross se incorporó a la Oficina del Defensor Público Alterno en 2000.

Donna Tryfman nació hace 59 años. Habla inglés, español y hebreo. Es viuda y tiene una hija. Sus padres fueron inmigrantes y sobrevivientes del Holocausto. Esto último incidió profundamente en su formación. “Mis padres”, dijo, “me enseñaron a no dar nunca por sobreentendidos la democracia, los derechos constitucionales o el estado de derecho”.

En 1989 se recibió de la Brandeis University con una licenciatura en Literatura inglesa y estadounidense y estudios jurídicos; en 1994 obtuvo el título de Juris Doctor (J.D.) en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Verne.

Luego de trabajar en práctica privada, se incorporó a la Oficina del Defensor Público del condado, para, como dice su biografía, “seguir su vocación por la defensa en los tribunales y el servicio público”.

Su experiencia de 30 años en tribunales, incluyendo más de 100 juicios con jurado, le permite comprender, dice su biografía, “el impacto que cambia vidas que (las decisiones judiciales) tienen en las víctimas, sus familias y la comunidad”.

Además, entre 2016 y 2019 fue abogada supervisora en el Tribunal de Menores de Eastlake, donde sirvió a una comunidad mayoritariamente latina, supervisando a aproximadamente 25 abogados, dotando de personal a un tribunal de tratamiento de drogas y como mentora de jóvenes abogados al inicio de su servicio público.

Siguiendo su pasión de 2015 a 2020 fue presidenta de la Asociación de Defensores Públicos. Asimismo, de 2022 a 2025 fue presidenta de la Asociación Judía de Defensores Públicos (JPDA). Es vicepresidenta (Vice Chair) de la delegación de la Asociación de Abogados del Condado de Los Ángeles (LACBA) ante la Conferencia de Colegios de Abogados de California (CCBA). Allí contribuye a la preparación de propuestas legislativas estatales.

En 2025 sus pares le adjudicaron el premio “Gideon” como Abogada del Año en el ámbito de delitos graves. Al recibirlo, escribió: “Me enorgullece continuar con la defensa de las personas sin recursos, tal como lo exige la Constitución”.

En la actualidad está asignada exclusivamente a defender a clientes que se enfrentan a una posible pena de muerte como integrante de la Unidad de Casos Graves.

Apoyan su candidatura 47 jueces en diversos tribunales; 75 miembros de la comunidad jurídica entre fiscales, defensores, docentes y abogados; entre ellos, según el Metropolitan News-Enterprise, Ricardo D. García, el Defensor Público del condado de Los Ángeles.

Además, más de una docena de funcionarios electos locales y un número de organizaciones, clubes profesionales y sindicatos, entre ellos la Asociación de Fiscales Adjuntos de Distrito, la Local 11 de IBEW (electricistas), la Local 721 de SEIU, la Barra de Abogados México-Americanos y organizaciones ligadas al partido Demócrata, entre ellas Stonewall y Demócratas de San Fernando.

Por todo ello, La Opinión considera que Donna Tryfman es la mejor candidata a jueza y urge a sus lectores a votar por ella.