Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 24 octubre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 24 de octubre de 2026.

03/21 – 04/19

Hoy no te plantees grandes retos y simplemente déjate fluir. Te hará bien darte un baño de inmersión, escuchar música y entregarte a la sensación de paz. Permite que las imágenes, sentimientos y memorias se vayan con la corriente y percibe la conexión con tu alma.

04/20 – 05/20

Te volcarás hacia el prójimo con gran afecto y devoción. Sentirás el anhelo de llevar consuelo y prestar servicio humanitario a las personas menos favorecidas de tu comunidad. En el plano de la amistad, descubrirás que compartir con otros también bendice tu vida.

05/21 – 06/20

Ejercerás una gran influencia en tu ámbito profesional y habrá muchas expectativas puestas en ti. Tu prestigio tendrá que ver con que tu desempeño beneficie al conjunto. No tendrás muchas chances de descansar, pero tus esfuerzos apuntarán a una meta que te llevará al triunfo.

06/21 – 07/20

El mundo te mostrará que puede ser maravilloso e inspirador. Encontrarás respuestas a tus búsquedas y, a través de tu recorrido de fe, crecerás. Confiarás en tu intuición y tendrás la oportunidad de guiar a otros y transmitir un mensaje de espiritualidad que emerja de tu experiencia.

07/21 – 08/21

Necesitarás dejar atrás los temores para dar lugar a nuevas sensaciones. Hay misterios que solo pueden transitarse y descubrirse a través de la intuición. En la intimidad, déjate llevar y entrégate a la magia del sexo. En tu alcoba, además, lograrás zanjar algunas diferencias

08/22 – 09/22

Las ondas románticas llegarán a tu vida y te inspirarán para abrirte al encuentro con otro ser, así que, si estás soltero, déjate fluir. Si estás en pareja, agradece, porque experimentarás una sensación de comunión con tu pareja. En el amor compartirás una sensibilidad que impregnará el vínculo.

09/23 – 10/22

Tu cuerpo estará muy sensible a las energías del entorno. Por eso, si te sientes un poco tenso, prueba pequeños trucos que te ayudarán a disolver las malas vibras, como poner los pies en agua tibia con un poco de vinagre o colocar una pequeña fuente de agua en casa.

10/23 – 11/22

Las estrellas confluirán a tu favor y potenciarán tu capacidad para expresarte de manera creativa. Será momento para retomar hobbies, explorar nuevas formas de arte o desarrollar algún talento que habías dejado de lado. Tu magnetismo estará presente en todo lo que hagas.

11/23 – 12/20

Hoy tendrás la necesidad de conectarte con tu sensibilidad y de ser cobijado por unos brazos afectuosos. Vendrán a tu memoria algunos seres con los que tuviste una conexión especial en el pasado. Te darás cuenta de que hay lazos y recuerdos que permanecen imborrables.

12/21 – 01/19

Si eres paciente y comprensivo, lograrás un mayor grado de entendimiento. La historia que el otro tiene para contar puede revelarte algunos misterios y brindarte consuelo. Deja todos los prejuicios de lado y escucha lo que te cuentan con el corazón. Así comprenderás mejor sus razones.

01/20 – 02/18

Estarás pendiente de los temas financieros y en las medidas que tomarás para hacer rendir mejor tus recursos. Pero no te preocupes, porque podrás afrontar tus gastos e inclusive permitirte ciertos lujos. Además, prepárate porque vas a recuperar algo que creías perdido.

02/19 – 03/20

La Luna transitará en tu signo, exaltando tus cualidades mágicas y tu sexto sentido. Fluirás y atraerás a seres y situaciones que te ayudarán a cumplir con tus propósitos más profundos. Ejercerás una influencia muy positiva en tu ámbito y despertarás gran devoción entre quienes te rodean.