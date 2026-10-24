Horóscopo de hoy para Capricornio del 24 octubre de 2026

Si eres paciente y comprensivo, lograrás un mayor grado de entendimiento. La historia que el otro tiene para contar puede revelarte algunos misterios y brindarte consuelo. Deja todos los prejuicios de lado y escucha lo que te cuentan con el corazón. Así comprenderás mejor sus razones.

Horóscopo de amor para Capricornio Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Capricornio Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.