Acusan a hombre de asesinar a su abuela y a su tía con una motosierra en Alabama

Un hombre de 47 años fue acusado de asesinar presuntamente a su abuela y a su tía con una motosierra en una vivienda de Mobile, Alabama, el 12 de octubre, horas después de que un familiar llamara al 911 para expresar preocupación por su comportamiento.

Thomas Henry Steele enfrenta dos cargos de asesinato capital por las muertes de Christy Deloach, de 65 años, y Dora Boone, de 85, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una casa ubicada en Carolina Court.

Según una denuncia penal citada por NBC 15 News, el acusado habría utilizado una motosierra para matar y decapitar a ambas mujeres. La policía encontró a las víctimas dentro de la vivienda y detuvo a Steele.

Los investigadores consideran que el sospechoso residía en la misma casa que sus familiares.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades judiciales evalúan si Steele tiene la capacidad mental necesaria para enfrentar el proceso penal.

Una llamada al 911 alertó sobre el comportamiento del sospechoso

Horas antes de que la policía encontrara los cuerpos, una familiar de Steele se comunicó con el servicio de emergencias para expresar preocupación por cambios recientes en su comportamiento.

De acuerdo con una transcripción de la llamada obtenida por AL.com, la mujer explicó que Steele había dejado de tomar litio, había regalado su teléfono y estaba hablando de desprenderse de su vehículo.

La persona que llamó lo describió como alguien con trastorno bipolar y señaló que había expresado su intención de dedicar su vida a Dios.

Sin embargo, durante la conversación no advirtió que Steele estuviera actuando de manera violenta.

“Está tranquilo. No es violento ni nada por el estilo”, dijo a la operadora, según la transcripción.

La familiar también mencionó la posibilidad de contactar al servicio de ayuda en crisis 988. Antes de finalizar la llamada, la operadora le proporcionó el número de la línea no urgente del Departamento de Policía de Mobile.

Posteriormente, las autoridades encontraron a las dos mujeres muertas dentro de la vivienda.

Tara Zieman, directora de Comunicaciones de la Fiscalía del condado de Mobile, indicó a Fox News Digital que desconocía si las víctimas u otros familiares habían intentado anteriormente obtener una orden judicial para someter a Steele a una evaluación de salud mental.

La información sobre los antecedentes médicos del acusado procede de la declaración de la familiar y no constituye una explicación establecida de los homicidios.

Ordenan evaluación mental tras una declaración en el tribunal

Durante una audiencia inicial celebrada el 13 de octubre, Steele realizó una declaración que llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de presentar cargos adicionales.

Según la información judicial, cuando el juez del circuito S. Wesley Pipes designó al abogado de oficio Glenn Davidson para representar al acusado, Steele pronunció las palabras “mátenlo”.

Ante lo ocurrido, el juez ordenó una evaluación de competencia mental en un centro especializado.

La Fiscalía de Mobile informó que todavía no ha decidido si presentará cargos adicionales por la declaración, a la espera de los resultados de la evaluación.

“El acusado permanece actualmente detenido sin derecho a fianza en un centro médico seguro, donde recibe tratamiento destinado a restablecer su competencia para enfrentar un juicio”, explicó Zieman a Fox News Digital.

La funcionaria añadió que, si Steele es declarado competente, la Fiscalía continuará con el proceso y solicitará que permanezca detenido sin fianza hasta que se resuelva el caso.

La evaluación podría tardar hasta 90 días y estará a cargo del Departamento de Salud Mental de Alabama.

Malissa Valdes, portavoz de esa institución, explicó que los pacientes comienzan a recibir tratamiento desde su ingreso y que la evaluación se realiza una vez que sus síntomas se estabilizan y completan el programa correspondiente.

El tiempo necesario depende de las necesidades clínicas y de la evolución de cada paciente.

La defensa espera los resultados de la evaluación

Glenn Davidson confirmó que continúa representando a Steele, aunque señaló que todavía no dispone de información adicional mientras se desarrolla la evaluación.

“Es una situación terrible, pero no tendré una manera oficial de interrogar a nadie hasta que lleguemos a la audiencia preliminar”, declaró a Fox News Digital.

La Fiscalía indicó que Steele tenía antecedentes de encarcelamiento relacionados con varios casos de conducción bajo los efectos del alcohol, el más reciente de 2009.

El acusado tiene programada una audiencia de lectura de cargos para el 19 de noviembre, a las 9:00 a. m., ante el juez Jay York, del Tribunal de Circuito del condado de Mobile.

El desarrollo del procedimiento dependerá también de las conclusiones sobre su competencia para participar en el proceso judicial.

Familiares y vecinos recuerdan a las víctimas

Christy Deloach trabajó durante 15 años en el salón de belleza Mr. Sam’s Hair Fashions, en Mobile, donde sus compañeros la recordaron como una persona amable, trabajadora y apreciada por quienes la conocían.

Lenny Zanghi, propietario del establecimiento, explicó a WKRG que Deloach era más que una empleada y que mantenían una relación de amistad.

“Era una mujer realmente dulce. Una persona hermosa. La consideraba una amiga. Había estado con nosotros durante 15 años y me cortaba el cabello”, expresó.

Los vecinos también la describieron como una mujer amable que participaba en actividades de la comunidad.

Deloach cuidaba de su madre, Dora Boone, después de la muerte de su padre, Phillip Boone.

Según el medio local Lagniappe Daily, Dora y su esposo habían comprado la vivienda de Carolina Court en 2014.

La investigación continúa mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de ambas mujeres y determinar si corresponde presentar cargos adicionales contra el acusado.

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