Arrestan a mujer en Florida por presuntamente usar la identidad de su hermana fallecida para obtener ayuda de vivienda

Una mujer de Florida fue arrestada el jueves, acusada de utilizar presuntamente la identidad de su hermana fallecida para obtener un subsidio de vivienda pública y alquilar una propiedad en Miami, según documentos judiciales presentados en el condado de Broward.

Shadaryl Eddie, de 28 años, fue detenida en Oakland Park y enfrenta cargos por uso delictivo de información de identificación personal y hurto mayor de una cantidad comprendida entre $5,000 y $10,000.

De acuerdo con el informe de arresto, la acusada habría presentado el certificado de nacimiento y la tarjeta del Seguro Social de su hermana para obtener un vale de asistencia de alquiler, conocido como Housing Choice Voucher o Sección 8.

Los investigadores determinaron que la hermana cuya identidad supuestamente utilizó Eddie había fallecido el 11 de diciembre de 2024, varios meses antes de que se presentaran los documentos para acceder al beneficio.

Habría utilizado los documentos de su hermana fallecida

Según el informe policial, Eddie presentó al propietario de una vivienda en Miami un vale de asistencia habitacional el 12 de marzo de 2025.

El documento habría sido obtenido mediante el uso de información personal perteneciente a su hermana fallecida.

El propietario aceptó inicialmente el subsidio como parte del acuerdo de alquiler. Sin embargo, aproximadamente cuatro meses después recibió una comunicación de la autoridad de vivienda en la que se le notificaba que debía devolver $8,357 debido a que el beneficio había sido obtenido de manera irregular.

La notificación llevó a revisar la documentación utilizada para solicitar la asistencia, lo que permitió descubrir que la identidad correspondía a una persona que había muerto meses antes.

Las autoridades sostienen que Eddie utilizó esos documentos para conseguir un beneficio al que no tenía derecho.

Propietario denuncia pérdidas de al menos $11,000

El dueño de la vivienda aseguró que el presunto fraude le ocasionó pérdidas económicas que superaron el monto reclamado por la autoridad de vivienda.

Según el informe de arresto, su cuenta fue ajustada para reflejar los pagos considerados fraudulentos, lo que afectó los fondos que había recibido por el alquiler.

Además, el propietario denunció que perdió ingresos y tuvo que asumir los gastos del proceso de desalojo de Eddie.

En conjunto, las pérdidas fueron estimadas en al menos $11,000, de acuerdo con la denuncia.

Los documentos judiciales indican que la mujer fue desalojada durante el verano y que desde entonces residía en otra dirección.

Cómo funciona el programa de vivienda Sección 8

El programa Housing Choice Voucher, conocido como Sección 8, ofrece asistencia para el pago del alquiler a familias de bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidades que cumplen los requisitos establecidos.

El programa se financia con fondos públicos y permite que los beneficiarios alquilen viviendas de propietarios privados que mantienen acuerdos con las autoridades de vivienda correspondientes.

Para acceder a la ayuda, los solicitantes deben cumplir determinados límites de ingresos y presentar documentación que permita verificar su identidad, situación económica y residencia.

Entre los documentos requeridos se encuentran una identificación oficial, tarjeta del Seguro Social, certificado de nacimiento, comprobantes de ingresos y pruebas de residencia.

Las autoridades investigan si Eddie utilizó la documentación de su hermana fallecida para superar los controles de identidad y obtener irregularmente la asistencia.

Permanece detenida sin derecho a fianza

Tras su arresto, Eddie fue ingresada en la cárcel del condado de Broward, donde permanecía detenida sin derecho a fianza, según la información judicial disponible.

La mujer enfrenta un cargo por uso delictivo de identificación personal y otro por hurto mayor.

De ser declarada culpable, podría enfrentar hasta tres años de prisión por el delito relacionado con la identificación y hasta cinco años por el cargo de hurto mayor, de acuerdo con las penas señaladas en el reporte.

Hasta el momento de la publicación de la información, Eddie no había presentado una declaración de culpabilidad o inocencia ante el tribunal y no constaba que hubiera contratado a un abogado.

Los medios que informaron sobre el caso tampoco habían conseguido comunicarse con ella para obtener comentarios.

Las acusaciones deberán ser examinadas durante el proceso judicial y la detenida conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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