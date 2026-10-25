Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 octubre de 2026

Ahora te toca a ti establecer las reglas muy claras en casa. Recordarás las lecciones de vida que te transmitieron tus padres y abuelos, y te sentirás orgulloso de tu herencia. Comprobarás que, para que un árbol crezca alto y fuerte, sus raíces deben ser sólidas.

Horóscopo de amor para Capricornio La restricción y la cabeza fría son las mejores maneras de controlar tus emociones. Si te sientes agitado, asegúrate de no decir nada que moleste a aquellos que más te importan, podrías arrepentirte después. Es posible que tengas que considerar seriamente y delimitar el daño actual para tratar de cambiar tus nervios agotados.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.