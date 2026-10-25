Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Ahora te toca a ti establecer las reglas muy claras en casa. Recordarás las lecciones de vida que te transmitieron tus padres y abuelos, y te sentirás orgulloso de tu herencia. Comprobarás que, para que un árbol crezca alto y fuerte, sus raíces deben ser sólidas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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