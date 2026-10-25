Pronóstico del tiempo en Dallas para este domingo 25 de octubre

Este domingo 25 de octubre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén pocas nubes. Además, se estiman ráfagas de viento de hasta 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 59 grados Fahrenheit (15ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 275 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:39 h y se marchará a las 18:43 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 81 grados Fahrenheit (16 y 27ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 3% por la mañana, 1% por la tarde y 3% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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