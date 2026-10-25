Quién es Gadi Eisenkot, el general retirado que desafía a Netanyahu en las primeras elecciones en Israel desde el ataque del 7 de octubre

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, podría tener dificultades para mantenerse en el poder tras las elecciones de este martes 27 de octubre.

Las encuestas indican que la coalición del Likud (el partido de Netanyahu) con la extrema derecha y los partidos ultraortodoxos podría no alcanzar la mayoría suficiente.

Una de las razones es Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del ejército israelí, de 66 años y que está planteando un desafío inesperado al hombre que ha mandado en Israel durante la mayor parte de las últimas tres décadas.

Relativamente nuevo en la política, Eisenkot se convirtió en miembro de la Knesset (parlamento israelí) en 2022 por el partido Unidad Nacional que posteriormente abandonó alegando diferencias ideológicas.

El año pasado rompió con otras figuras de la oposición para formar su propio partido centrista, Yashar (que significa “recto” o “íntegro”), y ha logrado convertirse en el principal rival electoral de Netanyahu, un primer ministro que ha vivido en los últimos años acosado por acusaciones de corrupción —que él niega— y críticas a su gestión de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, a lo que se suma la polémica por su plan de reformar el poder judicial que provocó grandes protestas en Israel.

Eisenkot decidió presentarse contra Netanyahu movido, entre otras razones, por la tragedia que vivió.

El menor de sus cinco hijos, Gal, sargento mayor del ejército, murió en diciembre de 2023 en una explosión en el norte de Gaza cuando participaba en una misión para recuperar los restos de dos rehenes israelíes capturados por Hamás el 7 de octubre.

Reuters: El hijo menor de Eisenkot, Gal, murió en combate mientras servía en el ejército israelí en Gaza en 2023.

Eisenkot dice que todavía no ha podido mirar las pertenencias de su hijo que le entregaron en un par de cajas que guarda en su casa en Herzliya, una próspera ciudad costera al norte de Tel Aviv.

“Todavía no las he abierto. Sigo posponiéndolo”, dijo a la radio pública israelí Kan Reshet Bet en abril.

La muerte de Gal, así como la pérdida de dos sobrinos en la campaña de Gaza, junto con su opinión de que el gobierno de Netanyahu no logró impedir los ataques sin precedentes de Hamás, impulsan las ambiciones políticas de Eisenkot.

“No puedo retroceder en el tiempo”, dijo a principios de este mes al periódico The Times of Israel. “Haré todo lo posible por estar a la altura del alto precio que pagó Gal”.

Eisenkot dice que quiere que Netanyahu y su gabinete asuman su responsabilidad por su gestión tras los atentados del 7 de octubre.

Eisenkot se unió al gabinete de guerra que formó tras los ataques el primer ministro junto con otras figuras de la oposición en un gesto de unidad nacional. Pero en junio de 2024 renunció y acusó a Netanyahu de no haber actuado con suficiente rapidez para conseguir la liberación de los rehenes tomados por Hamás .

“Durante su mandato, secuestraron mujeres y niños, se abstuvo deliberadamente de hacer lo necesario para rescatar a los rehenes”, dijo, una afirmación que Netanyahu ha rechazado repetidamente.

Getty Images: Eisenkot (derecha) se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Ejército desde 2015 hasta 2019 en un gobierno de Netanyahu.

Netanyahu afirma que Eisenkot se opuso como miembro del gabinete a maniobras militares clave en Gaza.

“Recuerdo lo que dijeron Gadi Eisenkot y otros cuando todavía estábamos en Gaza… Dijeron que simplemente debíamos llegar a un acuerdo, traer a los rehenes y abandonar Gaza”, dijo Netanyahu en una conferencia de prensa en junio.

Según Netanyahu, la estrategia de Eisenkot habría impedido debilitar a Hamás y todos sus dirigentes “seguirían allí, vivos y en el poder”.

Eisenkot niega los comentarios de Netanyahu y le pide que haga públicas las actas de las reuniones y votaciones del gabinete de guerra.

Las prioridades de Eisenkot

Nadav Eyal, uno de los periodistas más destacados de Israel y que ha seguido la trayectoria política de Eisenkot, afirma que la pérdida de su hijo llena al candidato “de un sentido de propósito y misión”.

Según Eyal, esta misión no se limita a que su partido, Yashar, obtenga suficientes escaños en la Knesset para poder formar una coalición alternativa a la de Netanyahu

Al igual que Netanyahu, Eisenkot está convencido de que cualquier plan futuro para Gaza debe excluir a Hamás y promete acabar con esta organización en 18 meses.

“Es muy importante comprender que su hijo fue asesinado por Hamás, en una guerra que Hamás inició”, le dijo Eyal a la BBC.

El general retirado tampoco manifiesta su apoyo a una solución de dos Estados (el reconocimiento de un Estado palestino junto a uno israelí). A finales de agosto, afirmó que cualquiera que aún creyera en esa posibilidad era un “iluso”, según informan medios israelíes.

Sin embargo, dice que pretende “redefinir” las relaciones de Israel con la Autoridad Palestina.

“Hay que permitir que la Autoridad Palestina gobierne a los 2,8 millones de palestinos [en la Cisjordania ocupada]. Yo no quiero gobernarlos”, dijo en una entrevista concedida en octubre a The Times of Israel.

Anadolu via Getty Images: Eisenkot se ha comprometido a frenar la violencia de los colonos judíos contra los palestinos en Cisjordania.

Si bien Eisenkot apoya la expansión de los principales bloques de asentamientos, se manifiesta en contra de los controvertidos planes para aumentar la presencia de colonos judíos en algunas zonas de Cisjordania, más concretamente del plan para impulsar la expansión de un asentamiento en una zona conocida como E1, en el este de Jerusalén.

Más recientemente prometió “expulsar a los terroristas judíos de Judea y Samaria” (el nombre que utiliza Israel para referirse a la Cisjordania ocupada), unos comentarios que parecen impulsados por el rechazo a los asentamientos entre la comunidad internacional.

Investigar a Netanyahu

Una de sus promesas de campaña es iniciar una investigación sobre los atentados del 7 de octubre para analizar los posibles fallos del gobierno israelí.

Los principales medios de comunicación del país han publicado acusaciones según las cuales Netanyahu fue advertido de un posible ataque desde Gaza por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y de Egipto.

El primer ministro niega las acusaciones, ha demandado al periódico israelí que hizo la denuncia inicial y rechazado ser investigado por un poder judicial que cree que está predispuesto en su contra.

Reuters: Eisenkot es uno de los muchos políticos israelíes que presionan para que se lleve a cabo una investigación pública sobre los atentados del 7 de octubre de 2023.

Eisenkot también se compromete a poner en marcha un programa de emergencia para abordar el problema del número de israelíes altamente cualificados que abandonan el país y estimular la llegada de nuevos inmigrantes.

También quiere acabar con las normas de exención del servicio militar para las comunidades judías ultraortodoxas y los árabes israelíes, un tema muy sensible en el país.

Los intentos anteriores de ampliar el servicio militar, incluido uno del gobierno de Netanyahu, provocaron protestas de las comunidades ultraortodoxas.

Origen humilde y carrera militar

Reuters: Las encuestas sugieren una competición muy reñida entre Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu, aunque no se prevé que ninguno de los dos obtenga la mayoría absoluta.

Nacido en Tiberíades y criado en Eilat, dos ciudades alejadas de los principales centros de poder político de Israel (Jerusalén y Tel Aviv), Eisenkot es hijo de unos inmigrantes marroquíes de recursos modestos que se establecieron en Israel en la década de 1950.

Eisenkot pertenece a la comunidad judía de los mizrají. Aunque otros mizrajíes lo intentaron antes que él, ninguno logró llegar a primer ministro.

El editor de The New Yorker, David Remnick, que pasó tiempo con Eisenkot durante la campaña, dice que el candidato puede cuestionar la imagen de Netanyahu como defensor de colectivos marginados en la sociedad israelí como los mizrajíes.

Descendiente de judíos del este de Europa, Netanyahu creció en un barrio acomodado de Jerusalén, lo que contrasta con los modestos orígenes de Eisenkot.

Reuters: Eisenkot apoyó la invasión de Gaza tras los ataques del 7 de octubre y se opone a la creación de un Estado palestino.

Eisenkot se unió al ejército a los 18 años y pasó 40 en él, hasta alcanzar el puesto de jefe del Estado Mayor, que ocupó desde 2015 hasta 2019.

En la década de 2000 estuvo al mando de las fuerzas israelíes en Cisjordania durante la Segunda Intifada, un levantamiento palestino que duró cuatro años en el que murieron casi 1.000 israelíes y más de 3.000 palestinos.

Como militar, Eisenkot se asoció con la “Doctrina Dahieh”, que aboga por el uso abrumador de la fuerza militar contra la infraestructura civil en áreas desde donde Israel cree que está siendo atacado.

Y, pese a todas sus críticas a Netanyahu, nunca se pronunció en contra de la respuesta militar israelí a los ataques del 7 de octubre.

“Nos vemos obligados a defendernos. Hay que analizar con honestidad dónde empezó todo esto”, dijo Eisenkot a The Times of Israel.

El periodista y locutor Mehdi Hasan escribió en el periódico británico The Guardian que, aunque “Eisenkot no es Netanyahu”, permitiría “las mismas políticas de expansión y destrucción tanto en Cisjordania como en Gaza”.

Anshel Pfeffer, corresponsal de la revista The Economist en Israel y autor de una biografía de Netanyahu, afirma que Eisenkot “no es un pacifista”.

“Pero también tiene la imagen de un hombre serio”, dijo Pfeffer a la BBC.

Pfeffer recuerda que la aparición de Eisenkot como rival directo de Netanyahu fue un tanto inesperada.

“Hasta hace seis meses, el rival más probable era [el ex primer ministro] Naftali Bennett. Pero Eisenkot parece haber conectado con el electorado en el momento oportuno.”

A Eisenkot se le suele describir como lo opuesto a Netanyahu: un hombre que no se desenvuelve bien bajo los focos y que no es un gran orador político. El periodista Nadav Eyal cree que ni siquiera le gusta ser político.

El juego de la negociación

Reuters: Netanyahu ha logrado formar gobierno tras seis de las diez elecciones en las que se ha presentado.

Aunque las encuestas le favorecen, no se prevé que el partido de Eisenkot consiga la mayoría absoluta de 61 diputados necesaria para formar un gobierno y, como suele suceder en Israel, tendría que buscar una coalición.

Netanyahu es un maestro en eso: se presentó a diez elecciones nacionales como líder del Likud y en seis ocasiones logró formar un gobierno de coalición.

La campaña de Netanyahu señala que Eisenkot necesitaría el apoyo de los partidos liderados por árabes para formar gobierno.

Los partidos árabes gozan de popularidad entre los más de dos millones de ciudadanos y residentes árabes en Israel (alrededor del 20% de la población del país), y las encuestas arrojan que los cuatro principales partidos árabes podrían obtener entre 12 y 15 escaños.

“¿Quiere usted un estado judío o quiere un estado palestino?”, le preguntó Netanyahu a Eisenkot en un video de campaña.

Eisenkot descarta públicamente la presencia de partidos árabes en su gobierno, pero no cierra la puerta a una alianza anti-Netanyahu en la Knesset .

“Netanyahu se ha mantenido en el poder gracias a su capacidad para persuadir a sus seguidores de que votar por él es una cuestión de vida o muerte”, dice a la BBC la analista política Dahlia Scheindlin, radicada en Tel Aviv.

Pero esta vez se mide con un militar y eso podría cambiar las cosas, ya que, como señala Scheindlin, los israelíes tienen mucha confianza en el ejército.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.