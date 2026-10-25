Zelenski anuncia que habrá reunión entre Ucrania, Rusia y EE.UU. en noviembre

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó el domingo que en noviembre se celebrará una reunión trilateral entre su país, Estados Unidos y Rusia, con el objetivo de reactivar las negociaciones de paz, actualmente estancadas.

“Estamos dispuestos a hablar. Si se trata de una cuestión territorial, debe abordarse a nivel de los dirigentes. Los demás asuntos competen a los grupos técnicos. Por lo tanto, todo esto puede discutirse en noviembre”, declaró Zelenski en una entrevista con la televisión ucraniana.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el viernes que estaba prevista una reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos en noviembre.

Estos anuncios se produjeron en medio de una intensificación de los esfuerzos diplomáticos por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Su emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el martes con Zelenski y con dirigentes europeos en Oslo y después viajó a San Petersburgo para un encuentro el miércoles con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Tras las reuniones, tanto Kiev como Moscú manifestaron su disposición a reanudar las conversacionesdirectas con la mediación de Washington.

Putin dice que Rusia está lista para negociar la paz definitiva

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el pasado jueves que está listo para reanudar las conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, pero sobre un acuerdo de paz definitivo y no sobre un alto el fuego “corto”.

“El objetivo de estas conversaciones será abordar la cuestión de garantizar la seguridad tanto para Ucrania como para Rusia… en el marco de un acuerdo final, no después de una especie de breve pausa en los combates”, dijo Putin a un periodista de la televisión estatal.

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania continúan, mientras el presidente ucraniano Volodimir Zelenski lamentó que la diplomacia no haya podido cambiar la actitud de Moscú después del encuentro entre un emisario de Estados Unidos y el presidente Putin.